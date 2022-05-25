Москва сегодня заявила, что говорить нет смысла говорить с Киевом об обмене пленными до тех пор, пока "украинские боевики, сдавшиеся российским силам", не предстанут перед судом.
Москва: украинских солдат будут судить до обмена пленными
Москва: украинских солдат будут судить до обмена пленными
По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, Москва готова рассмотреть вопрос об обмене пленными, после того как сдавшиеся украинские боевики предстанут перед судом и суд вынесет решения.
«До этого любые разговоры об обмене преждевременны», — заявил Руденко журналистам.
На прошлой неделе сотни украинских солдат, оборонявших Мариуполь, сложили оружие после нескольких недель сопротивления на заводе «Азовсталь».
Среди сдавшихся в плен есть бойцы присоединенного к Украинской армии полка «Азов», которых Россия называет неонацистами.
В понедельник киевский суд признал российского солдата Вадима Шишимарина, убившего безоружного мирного жителя, виновным в совершении военных преступлений и приговорил его к пожизненному заключению.
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