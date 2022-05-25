В Хааберсти стало значительно больше контейнеров для сбора чужеродных слизней

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова совместными усилиями добровольцев и управы активная борьба с испанским слизнем продолжается уже несколько лет. «Жители района выразили желание бороться с испанскими слизням и обратились к управе с просьбой помочь в этом, – сказал старейшина. – Летом 2020 года управа установила в самых проблемных местах района два контейнера для сбора слизней. Начинание было принято очень положительно и показало, что данная мера работает и жители стали собирать и приносить в контейнеры слизней. Так в один контейнер за три первые три недели было собрано около пол тонны испанских слизней», – сказал старейшина и добавил, что в районе Хааберсти большая территория, а также много частных домов с садами, поэтому стало понятно, что двух контейнеров на весь район крайне мало.

«Такую же обратную связь получили и в прошлом году, когда были организованы специальные толоки по сбору испанских слизней, в рамках которых жители поздними вечерами собирали этих вредителей с общественных газонов района», – сказал Сильянов и добавил, что толоки стали толчком для того, искать помощи как бороться с этим явлением более масштабно. «Очень рад, что Центр инвестиций в окружающую среду решил в этом сезоне нас поддержать и теперь в Хааберсти десять специальных контейнеров для сбора испанского слизня», – сказал старейшина.

С помощью Центра инвестиции в окружающую среду управа приобрела контейнеры и установила их различных местах района, где испанских слизней замечено больше всего. «Призываем жителей активно собирать испанских слизней и приносить их в контейнеры. До того как выкинуть их контейнер, пакет с содержимым нужно тщательно завязать. Стеклянную или пластиковую тару в контейнер класть нельзя, так как контейнер будет доставлен с собранными слизнями в Таллиннский крематорий для маленьких животных, где они будут сожжены», – пояснил Сильянов.

Контейнер для сбора слизней Фото: Управа района Хааберсти

«К сожалению, понятно, что испанские слизни сами по себе не исчезнут, так как в нашей стране у них нет природных врагов. Также не стоит надеяться, что холодная зима уничтожила этот чужеродный вид. Поэтому в борьбе важен вклад каждого. А мы в свою очередь постарались установить контейнеры в разные места района, чтобы как можно больше слизней было собрано, для того чтобы их уничтожить», – сказал старейшина. «Я искренне верю, что позитивный результат проекта станет примером для других районов и самоуправлений, и сподвигнет их также заняться сбором и уничтожением чужеродных слизней», – подытожил Сильянов

Руководство как отличить чужеродный вид от обитающего в наших краях, можно найти на сайте департамента окружающей среды.