В Тарту вновь пройдет крупнейший в мире детский велозаезд

На выбор две дистанции: 500 м и 1 км. Они проходят по ул. Туру, а пятикилометровая трасса делает круг по улицам Тегури, Тчхе и Рийа. На самой короткой дистанции ребенок может находиться и в сопровождении взрослого. Автомобильное движение на время проведения заездов будет перекрыто.

10-летний Кар Мартен принимал участие в мероприятиях детской классики Тартуского марафона уже более 30 раз, не пропустит заезд и сейчас.

«Потому что кататься на велосипеде здорово, спорт – это классно, и на велике я умею ездить по-всякому», - сказал он.

Чтобы дети не чувствовали себя обиженными, лучших выбирать не будут, а свою медаль и сладкий подарок получит каждый участник заезда.

В время детских заездов занятий найдутся для всей семьи – тут и Музей спорта и Олимпийских игр, и батуты для детворы. В конце праздника пройдет лотерея.

Плата за участие в заездах составляет три евро. Организаторы рекомендуют предварительно зарегистрироваться на страничке Тартуского марафона, но также зареги стрироваться можно и утром в день мероприятия непосредственно на месте.