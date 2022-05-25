На учения "Еж" без указания причины не явились 1400 резервистов

Министерство обороны связалось со всеми не явившимся на учения, и причины неявки будут уточнены после окончания маневров.

В военной полиции сообщили, что если человек не является по призыву без причины, то в его отношении заводится производство о проступке, которое завершается назначением штрафа. В полиции добавили, что все аналогичные случая в прошлом рассматривались как проступки, а в качестве наказания применялся денежный штраф, размер которого может достигать 1200 евро.