Как сообщили в Силах обороны Эстонии, из 8800 резервистов, призванных на учения "Siil" (Еж), для участия в военных маневрах явились около 6000 человек, 1300 резервистов освободили от участия по различным причинам, а 1400 не явились на учения без указания причины, пишет Rus.ERR.
На учения "Еж" без указания причины не явились 1400 резервистов
На учения "Еж" без указания причины не явились 1400 резервистов
Основными причинами для освобождения от участия в учениях стала семейная ситуация, нахождение за границей или трудовые обязанности.
Министерство обороны связалось со всеми не явившимся на учения, и причины неявки будут уточнены после окончания маневров.
В военной полиции сообщили, что если человек не является по призыву без причины, то в его отношении заводится производство о проступке, которое завершается назначением штрафа. В полиции добавили, что все аналогичные случая в прошлом рассматривались как проступки, а в качестве наказания применялся денежный штраф, размер которого может достигать 1200 евро.