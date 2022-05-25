Польша предлагает ЕС ввести пошлину для стран, покупающих российскую нефть

"Если кто-то будет импортировать нефть из России дольше и дешевле, потому что Россия хочет продать эту нефть любой ценой, это не принесет пользы тем странам и тем предпринимателям, которые скорее откажутся от нефти", - заявил он.

Моравецкий отметил, что есть несколько стран, которые имеют проблемы с очень быстрым уходом от российской нефти. По его словам, венгры в этом вопросе "на переднем плане". Глава правительства обратился к правительству Виктора Орбана с просьбой как можно быстрее отказаться от российского газа.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что только одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

Шестой пакет санкций ЕС против России до сих пор заблокирован. Он предусматривает в частности эмбарго на российскую нефть. Решение блокирует Венгрия, которая зависит от российского сырья на 43%.