Рижское самоуправление должно демонтировать памятник в Парке Победы до 15 ноября, согласно принятому в среду, 25 мая, законопроекту «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», пишет RUS TVNET.
Советский военный памятник в Риге скоро будет демонтирован
Законопроект, поддержанный перед первым чтением в Сейме, предусматривает, что органы местного самоуправления не позднее 15 ноября текущего года демонтируют объекты, прославляющие советский и нацистский режимы. Это касается и памятника в парке Победы в Риге.
Комиссия рассмотрела предложенные рабочей группой поправки к законопроекту. Одна из идей заключается в том, что органы местного самоуправления имеют право инициировать демонтаж объекта независимо от принадлежности объекта и без согласования с собственником или законным распорядителем земли или объекта.
Закон также предусматривает, что памятник в Парке Победы в Риге может быть демонтирован. Другие подлежащие демонтажу объекты, отвечающие установленным законом критериям, определяются Кабинетом министров.
Кроме того, комиссия постановила, что населению должна быть предоставлена возможность не только жертвовать средства, но и оказывать услуги по сносу памятников, прославляющих оккупационный режим.
Комиссия поддержала предложение внести законопроект на рассмотрение Сейма в первом чтении, документ направляется в срочном порядке.
Комиссия поддержала предложение внести законопроект на рассмотрение Сейма в первом чтении, документ направлен в срочном порядке.