Совместная экспедиция сотрудников Эстонского морского музея, Департамента охраны памятников старины и Военного музея Хийумаа подтвердила, что на морском дне вблизи Хийумаа находятся обломки двух самолетов Junkers Ju 52 MS, использовавшихся для подрыва мин. Водолазы также установили, что риска утечки топлива нет.
Морские археологи: в прибрежных водах Хийумаа действительно есть обломки военных самолетов
По словам исследователя в области морской археологии Морского музея Ивара Треффнера, нет никаких сомнений в том, что это обломки двух самолетов Junkers Ju 52 MS. «Сначала мы проверили самый северный из них. Обломки самолета, находящегося на глубине 4,4 метра, довольно сильно развалились — фюзеляж не сохранился, но четко различимы три двигателя, положение крыла, хвостовая часть и антенна для подрыва мин», — пояснил он.
«Затем мы исследовали южный обломок самолета, который находится в 500 метрах от берега и на глубине 4,5 метра. Он в худшем состоянии, чем северный - не сохранились корпус и индукционная антенна, хвостовое оперение частично переломилось за правое крыло и остались лишь три мотора и частично крылья. С точки зрения утечки топлива опасности они не представляют», — добавил Треффнер.
В исследовательской экспедиции, состоявшейся в пятницу, 20 мая, также приняли участие советник по подводной археологии Департамента охраны памятников старины Майли Ройо и директор Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте. Цель состояла в том, чтобы выяснить, относятся ли эти обломки к временам Второй мировой войны и каково их состояние на сегодняшний день - чтобы можно было принять дальнейшие решения.
«Как правило, предпочтительнее сохранять подводное культурное наследие в его первоначальном месте. Благодаря холоду, темноте, малосоленой воде и ряду других факторов деревянные затонувшие обломки в Балтийском море прекрасно сохраняются. Однако эти обломки самолета находятся на относительном мелководье, и после первоначального осмотра мы можем сказать, что ищем решения для запроса Военного музея Хийумаа о передаче одного из обломков самолета для экспонирования в музее», — пояснила Майли Ройо.
Юнкерс Ю 52 МС, или Maus, был самолетом, специально разработанным для дистанционного подрыва магнитных мин. Насколько известно, их было построено 70 штук. Случалось и так, что в момент подрыва мины самолет находился недостаточно далеко и получал повреждения.
«Это произошло 26 октября 1941 года, когда немцы очищали пролив Хари от собственных мин. Два "юнкерса" с бортовыми номерами 2921 и 2923 упали в море из-за взрыва мин(ы). Так как самолеты летели строем - два самолета рядом на расстоянии 30-40 метров друг от друга и третий самолет позади них, то неудивительно, что два обломка лежат так близко друг к другу. Пострадали трое: пилот Винченц Шулл на борту самолета 2921, а также наблюдатель Рихард Бук и механик Йозеф Хофбауэр на борту самолета 2923», — сообщил директор Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте.
На основании полученной информации Департамента охраны памятников старины готовится к временной охране затонувших кораблей, чтобы определить необходимость культурной ценности и государственной охраны. При необходимости будут проведены дополнительные исследования обломков.