Морские археологи: в прибрежных водах Хийумаа действительно есть обломки военных самолетов

По словам исследователя в области морской археологии Морского музея Ивара Треффнера, нет никаких сомнений в том, что это обломки двух самолетов Junkers Ju 52 MS. «Сначала мы проверили самый северный из них. Обломки самолета, находящегося на глубине 4,4 метра, довольно сильно развалились — фюзеляж не сохранился, но четко различимы три двигателя, положение крыла, хвостовая часть и антенна для подрыва мин», — пояснил он.

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Фото: Merearheoloogid

«Затем мы исследовали южный обломок самолета, который находится в 500 метрах от берега и на глубине 4,5 метра. Он в худшем состоянии, чем северный - не сохранились корпус и индукционная антенна, хвостовое оперение частично переломилось за правое крыло и остались лишь три мотора и частично крылья. С точки зрения утечки топлива опасности они не представляют», — добавил Треффнер.

В исследовательской экспедиции, состоявшейся в пятницу, 20 мая, также приняли участие советник по подводной археологии Департамента охраны памятников старины Майли Ройо и директор Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте. Цель состояла в том, чтобы выяснить, относятся ли эти обломки к временам Второй мировой войны и каково их состояние на сегодняшний день - чтобы можно было принять дальнейшие решения.

«Как правило, предпочтительнее сохранять подводное культурное наследие в его первоначальном месте. Благодаря холоду, темноте, малосоленой воде и ряду других факторов деревянные затонувшие обломки в Балтийском море прекрасно сохраняются. Однако эти обломки самолета находятся на относительном мелководье, и после первоначального осмотра мы можем сказать, что ищем решения для запроса Военного музея Хийумаа о передаче одного из обломков самолета для экспонирования в музее», — пояснила Майли Ройо.

Фото: Merearheoloogid

Юнкерс Ю 52 МС, или Maus, был самолетом, специально разработанным для дистанционного подрыва магнитных мин. Насколько известно, их было построено 70 штук. Случалось и так, что в момент подрыва мины самолет находился недостаточно далеко и получал повреждения.

«Это произошло 26 октября 1941 года, когда немцы очищали пролив Хари от собственных мин. Два "юнкерса" с бортовыми номерами 2921 и 2923 упали в море из-за взрыва мин(ы). Так как самолеты летели строем - два самолета рядом на расстоянии 30-40 метров друг от друга и третий самолет позади них, то неудивительно, что два обломка лежат так близко друг к другу. Пострадали трое: пилот Винченц Шулл на борту самолета 2921, а также наблюдатель Рихард Бук и механик Йозеф Хофбауэр на борту самолета 2923», — сообщил директор Военного музея Хийумаа Айн Тяхисте.