Чемпион мира по тайскому боксу погиб, защищая Мариуполь

Алексей был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай" (тайский бокс). С 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте перешел в тайский бокс. После начала войны на Донбассе Янин вступил в ряды ВСУ, а после срочной службы защищал родину в составе "Азова". У Алексея остались жена Тамара и сын Назарий.