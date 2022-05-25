Во вторник, 24 мая, на 90-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину стало известно о смерти чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Янина на фронте, сообщает telegraf.com.ua.
Чемпион мира по тайскому боксу погиб, защищая Мариуполь
Чемпион мира по тайскому боксу погиб, защищая Мариуполь
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в Facebook.
По информации источника, спортсмен являлся бойцом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Боец-чемпион погиб в ночь на 7-е апреля, защищая Мариуполь.
Алексей был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай" (тайский бокс). С 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте перешел в тайский бокс. После начала войны на Донбассе Янин вступил в ряды ВСУ, а после срочной службы защищал родину в составе "Азова". У Алексея остались жена Тамара и сын Назарий.
"Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям. Герои не умирают", — написали в министерстве.
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