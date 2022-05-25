Дополнительный бюджет Таллинна предусматривает повышение ставки школьных обедов

По словам мэра Михаила Кылварта, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и непростые времена финансовое положение города является относительно хорошим, что подтверждает и опубликованный в марте отчет агентства Fitch, согласно которому кредитный рейтинг города сохранился на уровне АА- со стабильным прогнозом.

«Мы смогли обеспечить жителям Таллинна все публичные услуги, поддержать нуждающихся и обеспечить их благополучие в условиях пандемии и на фоне резкого роста цен на энергоносители, и мы продолжим оказывать горожанам поддержку в связи с повышением цен. С помощью дополнительного бюджета с нового учебного года мы увеличим ставку стоимости школьного обеда в Таллинне, на что в бюджете заложено дополнительно 747 764 евро. Второй дополнительный бюджет увеличивает расходы социальной сферы в общей сложности на 9 662 864 евро, из которых мера поддержки, направленная на смягчение повышения цен на энергоносители составляет 5 671 100 евро. Также предусмотрено создание резерва для компенсации расходов на энергоносители для городских учреждений, размер которого составит 18 миллионов евро – это позволит подготовиться к повышению тарифов в осенне-зимний период», – сказал Кылварт.

Дополнительный бюджет увеличит доходы города в общей сложности на 30 041 994 евро, в том числе доходы городской кассы вырастут на 16 745 492 евро, собственные доходы городских учреждений – на 4 842 245 евро, объем субсидий из государственного бюджета и внешнее финансирование – на 8 454 257 евро. Самый крупный источник доходов городского бюджета – поступления подоходного налога – в дополнительном бюджете увеличены на 13,5 миллиона евро – это обусловлено лучшими, чем ожидалось, показателями рынка труда и занятости. Среди налоговых поступлений в дополнительный бюджет также заложен рост доходов от платы за парковку на 1 миллион евро и налога на рекламу на 100 000 евро. Доход от дивидендов акций AS Tallinna Vesi составит на 1,36 миллиона евро больше, чем планировалось.

Планируемый собственный доход учреждений города вырастет в общей сложности на 4,8 миллиона евро, в основном за счет увеличения объема услуг, предоставляемых государству в учреждениях социального обеспечения, и в связи с повышением цен на коммунальные услуги для арендаторов жилых и коммерческих помещений.

В результате изменений, заложенных в дополнительный бюджет, накладные расходы города в 2022 году увеличатся в общей сложности на 34 480 831 евро. Наибольший рост расходов запланирован в таких сферах как социальное обеспечение и образование.