Таллиннская городская управа направила в городское собрание проект второго дополнительного бюджета на 2022 год, согласно которому общий объем бюджета столицы увеличится на 30 миллионов евро. С принятием дополнительного бюджета уточненный объем бюджета города Таллинна на 2022 год составит 1 миллиард 66 миллионов евро.
Дополнительный бюджет Таллинна предусматривает повышение ставки школьных обедов
По словам мэра Михаила Кылварта, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и непростые времена финансовое положение города является относительно хорошим, что подтверждает и опубликованный в марте отчет агентства Fitch, согласно которому кредитный рейтинг города сохранился на уровне АА- со стабильным прогнозом.
«Мы смогли обеспечить жителям Таллинна все публичные услуги, поддержать нуждающихся и обеспечить их благополучие в условиях пандемии и на фоне резкого роста цен на энергоносители, и мы продолжим оказывать горожанам поддержку в связи с повышением цен. С помощью дополнительного бюджета с нового учебного года мы увеличим ставку стоимости школьного обеда в Таллинне, на что в бюджете заложено дополнительно 747 764 евро. Второй дополнительный бюджет увеличивает расходы социальной сферы в общей сложности на 9 662 864 евро, из которых мера поддержки, направленная на смягчение повышения цен на энергоносители составляет 5 671 100 евро. Также предусмотрено создание резерва для компенсации расходов на энергоносители для городских учреждений, размер которого составит 18 миллионов евро – это позволит подготовиться к повышению тарифов в осенне-зимний период», – сказал Кылварт.
Дополнительный бюджет увеличит доходы города в общей сложности на 30 041 994 евро, в том числе доходы городской кассы вырастут на 16 745 492 евро, собственные доходы городских учреждений – на 4 842 245 евро, объем субсидий из государственного бюджета и внешнее финансирование – на 8 454 257 евро. Самый крупный источник доходов городского бюджета – поступления подоходного налога – в дополнительном бюджете увеличены на 13,5 миллиона евро – это обусловлено лучшими, чем ожидалось, показателями рынка труда и занятости. Среди налоговых поступлений в дополнительный бюджет также заложен рост доходов от платы за парковку на 1 миллион евро и налога на рекламу на 100 000 евро. Доход от дивидендов акций AS Tallinna Vesi составит на 1,36 миллиона евро больше, чем планировалось.
Планируемый собственный доход учреждений города вырастет в общей сложности на 4,8 миллиона евро, в основном за счет увеличения объема услуг, предоставляемых государству в учреждениях социального обеспечения, и в связи с повышением цен на коммунальные услуги для арендаторов жилых и коммерческих помещений.
В результате изменений, заложенных в дополнительный бюджет, накладные расходы города в 2022 году увеличатся в общей сложности на 34 480 831 евро. Наибольший рост расходов запланирован в таких сферах как социальное обеспечение и образование.
В социальной сфере вырастет объем услуги специального социального обеспечения для лиц с особыми потребностями. В Таллиннском центре защиты детей дневная ставка расходов на питание для детей, получающих услугу приюта и услугу реабилитации для детей с нарушениями поведения, будет увеличена с 4 до 6 евро в день. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование программы поддержки молодежи. В Таллиннском детском доме будет увеличен объем услуг по реабилитации. Также будут предоставляться две новые услуги: услуга замещающего ухода с согласия родителей и услуга специального ухода для людей с тяжелой и глубокой степенью комплексных нарушений. Также в дополнительный бюджет включена субсидия из государственного бюджета, направленная на смягчение последствий роста цен на энергоносители для малообеспеченных семей. Предусмотрены дополнительные средства для выплаты компенсации за первый день больничного до 31 мая. Со второй половины года в отделах социального обеспечения районных управ будет создано дополнительно 18 рабочих мест для оказания социальной помощи горожанам.
В сфере образования дополнительный бюджет увеличит с нового учебного года дневную ставку стоимости школьных обедов в Таллинне с 1,34 евро до 1,56 евро. Помимо этого, предусмотрены дополнительные средства на проект, в рамках которого горожане смогут пользоваться школьными стадионами в летний период, а также на проведение образовательных мероприятий в рамках Зеленой столицы 2023, включая программы по экопросвещению и занятия на свежем воздухе. В сотрудничестве с Таллиннским университетом начнется разработка модели индивидуального пути обучения, а также реализации при государственной поддержке дополнительных мер поддержки, направленных на то, чтобы помочь учащимся преодолеть пробелы, обусловленные пандемией COVID-19, и поддержать плавный переход в 2022/2023 учебном году. По итогам соглашения между городом Таллинном и Vivatex Holding OÜ в дополнительном бюджете общий объем платежей по аренде на основании административных договоров по обслуживанию школ уменьшится на 537 295 евро.
В области культуры дополнительный бюджет предусматривает увеличение расходов на проведение фестиваля «Биргитта» и выделение дополнительных средств на поддержку кинофестиваля «Темные ночи».
В дополнительном бюджете также предусмотрено выделение средств в объеме 400 000 евро организации MTÜ Eesti Tennise Liit на проведение женского теннисного турнира WTA в Таллинне осенью этого года.
В бюджет инвестиционной деятельности также внесен ряд корректировок, в результате которых в 2022 году объем инвестиционной деятельности будет сокращен в общей сложности на 12,2 миллиона евро.
Дополнительный бюджет изменяет общую стоимость объектов, уточняет объем запланированных на текущий год работ и соответствующие расходы, принимая во внимание как результаты государственных закупок, так и фактические сроки завершения проектов, которые будут частично перенесены на 2023 год.
Предусмотрен взнос в размере 1,2 миллиона евро в целевой капитал фонда развития Таллиннской больницы SA Tallinna Haigla Arendus.