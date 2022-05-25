Уездный суд освободил обвиняемых в жестоком убийстве, окружной суд вернул одного из них под стражу

По информации прокуратуры, обвиняемые заранее разделили между собой обязанности: в то время как Волошин убивал потерпевшую, Пуллат караулила на улице. После совершения преступления дом убитой обыскали и забрали с собой малоценные вещи, в том числе банковскую карточку с ПИН-кодом.

Через день после убийства Волошин и Пуллат погрузили труп убитой в машину и отвезли его сначала с места происшествия в деревне Вилувере волости Пыхья-Пярнумаа на свой хутор в Анду-Папи. Еще через день труп выбросили на обочине в той же волости и прикрыли его пленкой.