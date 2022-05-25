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Уездный суд освободил обвиняемых в жестоком убийстве, окружной суд вернул одного из них под стражу

Мерле Ралльманн
Уездный суд освободил обвиняемых в жестоком убийстве, окружной суд вернул одного из них под стражу
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На хуторе Анду-Папи в деревне Вилувере в Пыхья-Пярнумаа Игне Пуллат живет с сыном Андресом и подопечным Айво Волошиным. Все трое связаны с жестоким убийством.
На хуторе Анду-Папи в деревне Вилувере в Пыхья-Пярнумаа Игне Пуллат живет с сыном Андресом и подопечным Айво Волошиным. Все трое связаны с жестоким убийством. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Многие помнят, что Вируский уездный суд освободил из-под стражи жителей Пыхья-Пярнумаа Инге Пуллат и Айво Волошина, обвиняющихся в жестком убийстве 49-летней женщины. Теперь полиция вновь задержала Волошина и вернула его в камеру, пишет Pärnu Postimees.

По информации прокуратуры, обвиняемые заранее разделили между собой обязанности: в то время как Волошин убивал потерпевшую, Пуллат караулила на улице. После совершения преступления дом убитой обыскали и забрали с собой малоценные вещи, в том числе банковскую карточку с ПИН-кодом.

Через день после убийства Волошин и Пуллат погрузили труп убитой в машину и отвезли его сначала с места происшествия в деревне Вилувере волости Пыхья-Пярнумаа на свой хутор в Анду-Папи. Еще через день труп выбросили на обочине в той же волости и прикрыли его пленкой.

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