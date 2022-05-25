Многие помнят, что Вируский уездный суд освободил из-под стражи жителей Пыхья-Пярнумаа Инге Пуллат и Айво Волошина, обвиняющихся в жестком убийстве 49-летней женщины. Теперь полиция вновь задержала Волошина и вернула его в камеру, пишет Pärnu Postimees.
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Уездный суд освободил обвиняемых в жестоком убийстве, окружной суд вернул одного из них под стражу
Уездный суд освободил обвиняемых в жестоком убийстве, окружной суд вернул одного из них под стражу
По информации прокуратуры, обвиняемые заранее разделили между собой обязанности: в то время как Волошин убивал потерпевшую, Пуллат караулила на улице. После совершения преступления дом убитой обыскали и забрали с собой малоценные вещи, в том числе банковскую карточку с ПИН-кодом.
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