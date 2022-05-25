«Янтарный поезд» между Литвой и Эстонией может быть запущен уже этим летом

«Мы на финишной прямой с запуском "Янтарного поезда": вагоны для перевозки полуприцепов, в принципе, имеются, цены согласованы, расписание есть, осталось только оформить документы», — рассказывает глава отдела продаж Operail Марко Паатс, по словам которого, идея состоит в том, чтобы доставлять грузы из Центральной и Западной Европы и обратно не автомобильным, а железнодорожным транспортом.