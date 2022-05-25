Так называемый «Янтарный поезд» — регулярная линия грузовых железнодорожных перевозок между Литвой и Эстонией — может быть запущен уже нынешним летом, сообщает DV.ee cо ссылкой портал logistikauudised.ee, отмечая, что запуск поезда стал главной темой состоявшейся на прошлой неделе в Риге встречи представителей железнодорожных компаний трех стран Балтии.
«Янтарный поезд» между Литвой и Эстонией может быть запущен уже этим летом
«Янтарный поезд» между Литвой и Эстонией может быть запущен уже этим летом
«Мы на финишной прямой с запуском "Янтарного поезда": вагоны для перевозки полуприцепов, в принципе, имеются, цены согласованы, расписание есть, осталось только оформить документы», — рассказывает глава отдела продаж Operail Марко Паатс, по словам которого, идея состоит в том, чтобы доставлять грузы из Центральной и Западной Европы и обратно не автомобильным, а железнодорожным транспортом.
По словам Паатса, на данный момент предполагается, что первый "Янтарный поезд" отправится этим летом и будет курсировать по маршруту Мууга — Каунас — Мууга два раза в неделю - в Каунасе полуприцепы будут перегружены на платформы, подходящие для европейской колеи, и пойдут дальше.
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