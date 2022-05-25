Стартуют продажи билетов на матч Эстония-Мальта

Билеты обеспечат сидячие места в секторе, выделенном для эстонских болельщиков. Цена одного билета 20 евро, за раз один человек может приобрести не более четырех. Продажи стартуют 1 июня, билеты пришлют заказчику на электронную почту по завершении продажного периода. Билеты можно приобрести здесь.

Мальта и Эстония сыграют друг с другом 9 июня на стадионе Ta'Qali. Начало в 21.45 по эстонскому времени, наблюдать за трансляцией матча можно через Viaplay.