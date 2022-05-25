Эстонская мужская сборная по футболу встретится 9 июня в рамках Лиги наций UEFA с командой Мальты. Билеты на матч, который пройдет на стадионе Ta'Qali, могут приобрести и фанаты эстонской сборной.
Стартуют продажи билетов на матч Эстония-Мальта
Стартуют продажи билетов на матч Эстония-Мальта
Билеты обеспечат сидячие места в секторе, выделенном для эстонских болельщиков. Цена одного билета 20 евро, за раз один человек может приобрести не более четырех. Продажи стартуют 1 июня, билеты пришлют заказчику на электронную почту по завершении продажного периода. Билеты можно приобрести здесь.
Мальта и Эстония сыграют друг с другом 9 июня на стадионе Ta'Qali. Начало в 21.45 по эстонскому времени, наблюдать за трансляцией матча можно через Viaplay.
Нашу сборную в июне ожидает также еще один матч в рамках Лиги наций – с Сан-Марино. Он пройдет 2 июня на стадионе A. Le Coq Arena. Начало в 19.00. Билеты на эту игру можно приобрести в Piletilevis. Кроме того, 13 июня эстонская сборная встретится с Албанией.