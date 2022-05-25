Соединяющая Таллинн и Хельсинки финская национальная авиакомпания Finnair увеличивает число рейсов на запад, поскольку действия России препятствуют прибыльным маршрутам в Юго-Восточную Азию, сообщает портал YLE.
Из-за запрета полетов над Россией Finnair переориентируется на другие направления
Если лететь из Хельсинки в Токио, то время полета сейчас составляет более 13 часов, поскольку он проходит в обход воздушного пространства России, отмечает директор по коммуникациям Finnair Пяйвит Таллквист. Таким образом, увеличение времени в пути теперь составляет три часа.
Ранее авиаперевозчик планировал на это лето 40 еженедельных рейсов в Японию по пяти различным направлениям. Сейчас это количество снизилось до семи еженедельных рейсов в Токио. Помимо Японии, авиакомпания сократила рейсы в Китай и Южную Корею.
Хотя запрет, введенный Россией в конце февраля в отношении авиакомпаний из 36 стран, остается в силе до конца мая, Finnair готов к длительному закрытию российского неба. Последствия запрета на полеты учтены как в летней, так и в зимней программах маршрутов, сообщает Таллквист.
В то же время компания увеличивает количество маршрутов, в частности, на запад. Сейчас выросло число рейсов в Европу, США и Южную Азию, говорит Таллквист.