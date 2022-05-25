ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Десять процентов домохозяйств еврозоны владеют криптовалютой

В частности, ЕЦБ заявил в главе, которая была предварительно опубликована в его Обзоре финансовой стабильности, что, несмотря на тот факт, что недавняя волатильность не оказалась заразной для остальной части глобальной финансовой системы, угроза возрастает по мере того, как институциональные инвесторы становятся все более активными.

Действительно, согласно данным, розничные инвесторы составляют большую часть базы инвесторов в криптоактивы: «Недавние результаты исследования потребительских ожиданий ЕЦБ (CES) для шести крупных стран зоны евро показывают, основываясь на экспериментальных вопросах, что до 10% домохозяйств могут владеть крипто-активами».

«Поскольку это глобальный рынок и, следовательно, глобальная проблема, необходима глобальная координация мер регулирования. Судя по событиям, наблюдаемым на сегодняшний день, рынки криптоактивов в настоящее время демонстрируют все признаки возникающего риска для финансовой стабильности»,- добавили в ЕЦБ.

Самые богатые, скорее всего, владеют криптовалютой

Исследование потребительских ожиданий ЕЦБ показало, что в среднем 10% домов в шести странах (Нидерланды, Испания, Италия, Бельгия, Германия и Франция - прим.), где проводится опрос, владеют криптоактивами, при этом соотношение варьируется от шести процентов во Франции до четырнадцати процентов в Нидерландах.

Примерно 37% респондентов сообщили, что у них есть криптовалюта на сумму до 999 евро, у 29% — от 1000 до 4999 евро, а у 13% — от 5000 до 9999 евро.

Самые богатые 20% в каждой стране, скорее всего, владеют криптовалютами, хотя большее количество семей с более низкими доходами сообщили о владении большим количеством криптовалют, чем те, кто находится посередине.

«В среднем молодые взрослые мужчины и высокообразованные респонденты чаще инвестировали в криптоактивы в опрошенных странах. Что касается финансовой грамотности, то респонденты, набравшие либо самый высокий, либо самый низкий уровень финансовой грамотности, с большой вероятностью владеют криптоактивами», - говорится в исследовании.

Проблемы регулирования криптовалюты

Повторяя позицию, которую он занимал в течение некоторого времени, ЕЦБ заявил, что рассматриваемые активы не подходят для подавляющего большинства обычных инвесторов, и призвал регулирующие органы Европейского Союза «срочно» принять новые законы, регулирующие криптоактивы.

Европейский центральный банк считает, что из-за огромного развития как размера, так и сложности криптовалютных рынков эта отрасль находится на пути к тому, чтобы стать угрозой для общей финансовой стабильности страны и срочно требует регулирования.