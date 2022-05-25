ФОТО ⟩ Читатель спрашивает: куда пропала с прилавков вся лапша быстрого приготовления?

Elu24 обратился за разъяснениями в магазины Coop и Rimi.

Директор по маркетингу Coop Eesti Ранно Паюри говорит, что большая часть лапши быстрого приготовления, ранее продававшейся в Эстонии, была произведена в Украине.

«Вследствие агрессии Российской Федерации часть этих производственных мощностей пострадала в результате военных действий, что привело к непредвиденному и значительному падению поставок», — говорит Паюри, добавляя, что частично украинскую продукцию удалось заменить, но эта ситуация еще не решена.

«Ведется работа по поиску решений, и поставки лапши быстрого приготовления в магазинах Coop, вероятно, вернутся к норме в течение нескольких недель», — сообщает Паюри.

Магазин Соор в Эльва. Фото: Erakogu

Ожидается ли рост цен на лапшу?

Лапша быстрого приготовления, пропавшая сейчас с прилавков магазинов, во многом была популярна именно из-за своей дешевизны. Паюри говорит, что продукты одной и той же категории в любом случае могут иметь разный уровень цен, и если более дешевые продукты заменить более дорогими, средняя цена единицы категории будет увеличиваться. «Розничные цены на макаронные изделия в целом выросли за последний год почти на одну пятую», — говорит представитель Coop, добавляя, что с учетом этих обстоятельств средняя цена за единицу лапши быстрого приготовления, безусловно, выросла.

Исчезли и другие продукты