К Elu24 обратился читатель, который заметил, что в магазинах города Эльва опустели прилавки с лапшой быстрого приготовления. Читатель попросил выяснить, почему она исчезла. Люди начали скупать лапшу или причина в чем-то другом?
ФОТО ⟩ Читатель спрашивает: куда пропала с прилавков вся лапша быстрого приготовления?
Elu24 обратился за разъяснениями в магазины Coop и Rimi.
Директор по маркетингу Coop Eesti Ранно Паюри говорит, что большая часть лапши быстрого приготовления, ранее продававшейся в Эстонии, была произведена в Украине.
«Вследствие агрессии Российской Федерации часть этих производственных мощностей пострадала в результате военных действий, что привело к непредвиденному и значительному падению поставок», — говорит Паюри, добавляя, что частично украинскую продукцию удалось заменить, но эта ситуация еще не решена.
«Ведется работа по поиску решений, и поставки лапши быстрого приготовления в магазинах Coop, вероятно, вернутся к норме в течение нескольких недель», — сообщает Паюри.
Ожидается ли рост цен на лапшу?
Лапша быстрого приготовления, пропавшая сейчас с прилавков магазинов, во многом была популярна именно из-за своей дешевизны. Паюри говорит, что продукты одной и той же категории в любом случае могут иметь разный уровень цен, и если более дешевые продукты заменить более дорогими, средняя цена единицы категории будет увеличиваться. «Розничные цены на макаронные изделия в целом выросли за последний год почти на одну пятую», — говорит представитель Coop, добавляя, что с учетом этих обстоятельств средняя цена за единицу лапши быстрого приготовления, безусловно, выросла.
Исчезли и другие продукты
Менеджер по закупкам Rimi Талис Раак утверждает, что в настоящее время в Эльва не хватает целого ряда продуктов. «В основном это продукты, которые поступали из Украины и которых мы не получаем в данный момент, — говорит Раак. — Мы нашли им замену, но до того, как они попадут на прилавки, потребуется некоторое время. Но ни о какой покупательской панике в этом плане говорить не приходится».