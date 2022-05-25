Выпущен номер детского журнала Täheke на украинском языке

Журнал тиражом 3500 экземпляров в продажу не поступит, он предназначен для бесплатного распространения среди украинских детей, приехавших в Эстонию, и будет разослан по почте почти в 400 детских учреждений Эстонии, где по данным Министерства образования учатся украиноязычные дети.

Täheke на украинском языке знакомит читателей с Эстонией и ее детской литературой. Обложку спецвыпуска на украинском языке нарисовала известный эстонский книжный иллюстратор Ярына Ило. Täheke на 24 страницах содержит рассказы Андруса Кивиряхка, Янно Пылдма, Эно Рау, Пирет Рау и Маркуса Саксатамма. Использованы иллюстрации Эдгара Вальтера, Хейки Эрница, Хиллара Метса, Керту Силласте, Кристины Торти, Элины Силдре, Уллы Сааре, Лийзы Круусмяэ и других.

В журнале также опубликована детская карта Regio, знакомящая с различными местами Эстонии.

Тексты для выпуска Täheke перевели с эстонского языка эстонские украинки Катя Новак-Ботнар и Ирена Петерсон-Павлюк. Их переводы редактировал и корректировал Ярослав Довгань, проживающий в Ивано-Франковске. Проект выпуска разработан Еленой и Романом Марчиными. Елена сейчас из-за войны живет с детьми в Бельгии, а Роман в Киеве.