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Выпущен номер детского журнала Täheke на украинском языке

BNS
Выпущен номер детского журнала Täheke на украинском языке
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Первый номер детского журнала Täheke на украинском языке.
Первый номер детского журнала Täheke на украинском языке. Фото: Ajakiri

В Украинском культурном центре в Таллинне в четверг состоится презентация специального украиноязычного номера детского журнала Täheke, изданного на пожертвования.

Журнал тиражом 3500 экземпляров в продажу не поступит, он предназначен для бесплатного распространения среди украинских детей, приехавших в Эстонию, и будет разослан по почте почти в 400 детских учреждений Эстонии, где по данным Министерства образования учатся украиноязычные дети.

Täheke на украинском языке знакомит читателей с Эстонией и ее детской литературой. Обложку спецвыпуска на украинском языке нарисовала известный эстонский книжный иллюстратор Ярына Ило. Täheke на 24 страницах содержит рассказы Андруса Кивиряхка, Янно Пылдма, Эно Рау, Пирет Рау и Маркуса Саксатамма. Использованы иллюстрации Эдгара Вальтера, Хейки Эрница, Хиллара Метса, Керту Силласте, Кристины Торти, Элины Силдре, Уллы Сааре, Лийзы Круусмяэ и других.

В журнале также опубликована детская карта Regio, знакомящая с различными местами Эстонии.

Тексты для выпуска Täheke перевели с эстонского языка эстонские украинки Катя Новак-Ботнар и Ирена Петерсон-Павлюк. Их переводы редактировал и корректировал Ярослав Довгань, проживающий в Ивано-Франковске. Проект выпуска разработан Еленой и Романом Марчиными. Елена сейчас из-за войны живет с детьми в Бельгии, а Роман в Киеве.

Издание журнала поддержали добровольные жертвователи, было собрано 2957 евро.

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