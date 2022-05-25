Итальянский МИД не присылал российской стороне никакого плана по урегулированию ситуации на Украине, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД РФ: МИД Италии не присылал России план по урегулированию ситуации на Украине
"Эта инициатива, некий план нам не был передан. (...) Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который глава МИД Италии Ди Майо представил в ООН. Еще раз: все данные на этот счет мы получили только из СМИ", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула: "Что можно говорить о плане, если ты его не видел? Никто из МИД Италии никакой план нам не передавал".
По ее словам, исходя из информации в СМИ, план Италии может служить примером "кабинетного теоретизирования".
"Мысли есть, на практике они никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет. Все это очень слабо соотносится с объективной реальностью", - сказала Захарова.
23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва изучает подготовленный Италией план мирного урегулирования на Украине.
"Мы его недавно получили, рассматриваем", - сказал Руденко журналистам.
Он отметил, что оценка предложениям будет дана после их изучения.
Ранее в МИД Италии сообщили, что министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо представил в ООН план урегулирования ситуации на Украине.