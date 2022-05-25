МИД РФ: МИД Италии не присылал России план по урегулированию ситуации на Украине

"Эта инициатива, некий план нам не был передан. (...) Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который глава МИД Италии Ди Майо представил в ООН. Еще раз: все данные на этот счет мы получили только из СМИ", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула: "Что можно говорить о плане, если ты его не видел? Никто из МИД Италии никакой план нам не передавал".

По ее словам, исходя из информации в СМИ, план Италии может служить примером "кабинетного теоретизирования".

"Мысли есть, на практике они никаким образом не проверялись, связи с ситуацией на месте тоже нет. Все это очень слабо соотносится с объективной реальностью", - сказала Захарова.

23 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва изучает подготовленный Италией план мирного урегулирования на Украине.

"Мы его недавно получили, рассматриваем", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что оценка предложениям будет дана после их изучения.