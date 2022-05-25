Полиция просит помощи в установлении места нахождения 16-летней Хелли, которая 22 мая должна была отправиться в школу в Тапа, но до нее не доехала, и где она находится сейчас, неизвестно.
Полиция ищет 16-летнюю Хелли
Полиция ищет 16-летнюю Хелли
Девушка живет в волости Эльва, но с большой долей вероятности проводит время где-то в Тарту или Пярну. Однако нельзя исключать и другие регионы.
Скорее всего, Хелли была одета в черную кожаную куртку и бежевые джинсы. Ее рост около 160 сантиметров, у нее темные волосы.
Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о месте нахождения девушки, просят сообщить ее по номеру 112.
Ключевые слова