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Полиция ищет 16-летнюю Хелли

rus.postimees.ee
Полиция ищет 16-летнюю Хелли
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16-летняя Хелли пропала 22 мая.
16-летняя Хелли пропала 22 мая. Фото: Фото полиции.

Полиция просит помощи в установлении места нахождения 16-летней Хелли, которая 22 мая должна была отправиться в школу в Тапа, но до нее не доехала, и где она находится сейчас, неизвестно.

Девушка живет в волости Эльва, но с большой долей вероятности проводит время где-то в Тарту или Пярну. Однако нельзя исключать и другие регионы.

Скорее всего, Хелли была одета в черную кожаную куртку и бежевые джинсы. Ее рост около 160 сантиметров, у нее темные волосы.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о месте нахождения девушки, просят сообщить ее по номеру 112.

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