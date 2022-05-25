Площадь мазутного загрязнения у побережья Хийумаа не увеличилась

«В понедельник и вторник департамент окружающей среды вел проверки мелких островков у берегов Хийумаа, чтобы картографировать масштабы загрязнения, — сказал гендиректор департамента Райнер Вакра. - Мазутные пятна отмечены у восточного побережья Хийумаа, южная граница пятна у Каэватсу и Хейнлайда. Южнее загрязнения нет, и пока не обнаружено и перепачканных мазутом птиц или животных ни на острове, ни на окружающих мелких островках, где сейчас массово гнездятся птицы».

По сообщению департамента окружающей среды, работы по ликвидации загрязнения продолжаются, приветствуется также и помощь волонтеров на Вормси и на Хийумаа. Вместе со спасательным департаментом и департаментом окружающей среды ликвидацию работы по уборке организуют и местные самоуправления. В пятницу к работе в рамках толоки присоединятся сотрудники департамента окружающей среды.

19 мая у берегов Вормси, а 22 мая и у берегов острова Хийумаа были обнаружены пятна нефтепродуктов, свидетельствующие о загрязнении моря. Мазутное загрязнение морской воды выявлено у северного и западного побережья острова Вормси на протяжении почти 15 километров, местами пятна нефтепродуктов рассеяны и по окружающим заливам. Загрязнение перемещается на небольшой глубине, не всплывая на поверхность воды.