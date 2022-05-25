В ночь на среду на таллиннском пляже Пирита хулиганы опрокинули скамейки и кабинки для переодевания.
Ночью хулиганы опрокинули скамейки на пляже Пирита
«Перед посетителями пляжа Пирита утром открылась неприглядная картина: скамейки на песчаной полосе были перевернуты и одна из них брошена в море. На боку лежала и пара кабин для переодевания. Это обнаружили рабочие фирмы, обслуживающей пляж», – описал произошедшее старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Как передала пресс-служба районной управы, с десяти часов вечера до двух часов ночи за порядком на пляже следит охранная фирма, вероятно, хулиганы орудовали рано утром.
«Такого рода деятельность переходит все границы, подобное безобразие должно прекратиться. Прошу всех людей, которые заметят подозрительные или вызывающие беспокойство действия на пляже или в его окрестностях, незамедлительно сообщать об этом по телефону муниципальной полиции 14410 или обратиться к патрулирующей пляж фирме», – сказал старейшина района.