Ночью хулиганы опрокинули скамейки на пляже Пирита

«Перед посетителями пляжа Пирита утром открылась неприглядная картина: скамейки на песчаной полосе были перевернуты и одна из них брошена в море. На боку лежала и пара кабин для переодевания. Это обнаружили рабочие фирмы, обслуживающей пляж», – описал произошедшее старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Как передала пресс-служба районной управы, с десяти часов вечера до двух часов ночи за порядком на пляже следит охранная фирма, вероятно, хулиганы орудовали рано утром.