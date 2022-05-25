Путин упростил выдачу гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Значительная часть этих территорий оккупирована российской армией, и их «новые власти» ранее заявляли о намерении присоединиться к России.

Указ Путина, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 25 мая.

Ранее в среду член «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, заявил, что регион возьмет курс на вхождение в состав России - «после полного освобождения области от украинских националистов».

«Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», – сказал Рогов РИА Новости.

До этого о планах вхождения в состав России говорил «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы не планируем быть отдельной независимой республикой. Наша основная задача - быть субъектом в составе Российской Федерации», – заявил он РИА Новости накануне.

Новым указом Путин внес дополнения в текст документа, позволяющего получать российские паспорта по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В июле прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тысяч жителей Донбасса, и прогнозировал, что к концу года их число достигнет 2 миллионов.

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов о последствиях указа Путина об упрощенном гражданстве для Херсонской и Запорожской областей:

«Фраза о том, что "российская спецоперация идет в четком соответствии с планом" уже давно стала мемом, а сам российский план меняется, похоже, примерно каждую неделю.

Если в конце марта Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяли, что оккупация Украины не входит в российские планы, то новый указ об упрощении выдачи гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей свидетельствует скорее о том, что как минимум эти два региона Россия намерена оккупировать в довесок к Донецкой и Луганской областям, за которые сейчас российская армия ведет тяжелые позиционные бои.

Позиция Кремля сейчас, видимо, такова: путем продовольственного шантажа удастся убедить некий »коллективный запад« в том, чтобы он убедил Киев согласиться с потерей части территорий при подписании в будущем мирного соглашения. Позиция Киева, озвученная и Владимиром Зеленским и самыми разными военными: возврат за стол переговоров возможен лишь при выводе российских войск и возвращении к границам хотя бы на 23 февраля.

Украинское командование уверено, что с помощью поступающих сейчас в страну западных вооружений, ВСУ в обозримом будущем смогут перейти в контрнаступление и вернуть под свой контроль часть утерянных территорий, как это уже произошло в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Россия на каком-то основании самоуверенно считает, что не потеряет контроль над Херсоном и сумеет захватить и всю Запорожскую область, хотя захватить ее областной центр до сих пор не смогла.

Подписанный указ выглядит как политическая декларация и заявка о намерениях. Теперь, если что-то пойдет не так, Кремлю будет сложнее говорить, что план вновь изменился и все идет все равно в соответствии с ним».

Оккупация Херсонской и Запорожской областей

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны. 27 апреля было объявлено, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона три срока подряд в 2002-2012 годы и народным депутатом Верховной рады Украины от «Партии регионов».

Заместителем Сальдо себя объявил местный житель Кирилл Стремоусов, который представляется главой комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок».

Еще 8 мая в очередном интервью РИА Новости Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области будут выдавать российские паспорта – вероятно, «уже в этом году».

В Запорожской области российские силы на данный момент контролируют южную часть региона.

Назначенная Россией военно-гражданская администрация Запорожской области также сообщала, что налаживает инфраструктуру и нанимает сотрудников для организации выдачи российских паспортов жителям региона.

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях уже введены «бивалютные зоны»: там можно расплачиваться и гривнами, и рублями.