Останется ли YouTube в России? Гендиректор сервиса сделала заявление

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщила, что сервис не собирается уходить из России. По ее словам, на фоне боевых действий на Украине информирование играет крайне важную роль.

Более того, глава YouTube считает, что информация может быть оружием. «Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости и помогать гражданам узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира», — сообщила она.

До этого о своем намерении оставаться в России сообщала головная структура YouTube, компания Google.

Сделать это, однако, не так просто. И, хотя министр связи и цифрового развития РФ Максут Шадаев недавно заявил, что блокировка YouTube в России не планируется на законодательном уровне, по факту компанию обложили в стране большими штрафами.

Американская Google по решению российских судов должна выплатить 7,2 миллиарда рублей (114,5 миллионов евро). Российское юрлицо компании, ООО «Гугл», получило штрафы на сумму 70 миллионов рублей (1,1 миллион евро). Кроме того, суд наложил арест на имущество компании, в том числе на банковские счета.

Причины судебных разбирательств и денежные наказания состояли в том, что Google не удаляла с YouTube неудобный российским властям контент. Всего с начала войны на Украине Роскомнадзор, который от имени государства следит в России за тем, что публикуется в интернете, отправил американскому сервису более 20 претензий.

Чаще всего недовольство со стороны России возникало из-за того, что YouTube выкладывает якобы фейковые материалы, «дискредитирующие Вооруженные силы РФ», а также «не борется с распространением информации экстремистских организаций», например, таких как «Правый сектор» и полк «Азов». На апрель месяц Роскомнадзор обнаружил в сети свыше 12 тысяч материалов, которые посчитал фейками такого рода.

Помимо этого, считают в России, ресурс дискриминирует контент российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей. Например, Роскомнадзор был недоволен блокировкой аккаунтов пропагандистских новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда» и т.д.

Все эти перипетии сделали невозможным существование российского подразделения Google, 18 мая корпорация объявила о банкротстве своей дочерней фирмы в России. По данным The Wall Street Journal, большинство сотрудников сервиса из России переехало в Дубай.