Фото ⟩ Ратас первым из спикеров парламентов посетил регион Карабаха

«На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сосредоточились на вчерашнем посещении Шуши, - написал Ратас в социальной сети. – Узнал и удивительный факт: по словам президента, я стал первым спикером парламента, который посетил регион Карабаха. Также президент Азербайджана описал комплекс исторических проблем и план восстановления Карабаха».

Кроме того, на встрече говорили о возможном двустороннем сотрудничестве как в области ИТ и транспорта, так и охраны окружающей среды, а также обсудили предстоящие вызовы по энергетической безопасности ЕС и возможном участии Азербайджана в поиске решения проблем.

«После этого я отправился на встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, чтобы получить детальный обзор формирования карабахского конфликта и перспектив переговоров», - описал Ратас свой план на день.