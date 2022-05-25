Государственный суд не дал разрешение на проведение процедуры рассмотрения жалобы, поданной отбывающим за убийство пожизненный срок Альбертом Солодовым. В своей жалобе на постановление он требует условно-досрочного особождения.
Госсуд не дал разрешение на досрочное освобождение пожизненно осужденного
Досрочное освобождение Солодова ранее не поддержали также Вируский уездный суд и Тартуский окружной суд, напомнила пресс-служба Госсуда.
Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова, а также его сообщников Андриана Ояла и Олега Борисова за зверское убийство пятерых стариков к смертной казни, а после отмены смертной казни к пожизненному заключению.
Уроженцы Кохтла-Ярве Ояла, Солодов и Борисов осенью 1994 года убили в деревне Сака пятерых стариков. Серия убийств произошла с 9 по 13 октября. Борисова в суде обвиняли в убийстве двух пожилых людей.
Преступники избивали своих жертв до смерти, а потом поджигали дома, чтобы скрыть следы преступления.
По закону, приговоренных к пожизненному заключению можно условно освободить, если они отбыли в тюрьме 25 лет. Этот срок подошел у всех троих в 2019 году, однако тогда суд не посчитал обоснованным освобождать их.