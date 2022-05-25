Госсуд не дал разрешение на досрочное освобождение пожизненно осужденного

Досрочное освобождение Солодова ранее не поддержали также Вируский уездный суд и Тартуский окружной суд, напомнила пресс-служба Госсуда.

Ида-Вируский уездный суд в феврале 1996 года приговорил Альберта Солодова, а также его сообщников Андриана Ояла и Олега Борисова за зверское убийство пятерых стариков к смертной казни, а после отмены смертной казни к пожизненному заключению.

Уроженцы Кохтла-Ярве Ояла, Солодов и Борисов осенью 1994 года убили в деревне Сака пятерых стариков. Серия убийств произошла с 9 по 13 октября. Борисова в суде обвиняли в убийстве двух пожилых людей.

Преступники избивали своих жертв до смерти, а потом поджигали дома, чтобы скрыть следы преступления.