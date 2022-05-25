В Швейцарии будут судить экс-бойца белорусского СОБРа Гаравского

Через несколько месяцев в Швейцарии начнется судебный процесс по делу Юрия Гаравского – экс-бойца СОБРа внутренних войск МВД Беларуси, который почти три года назад признался в соучастии в похищении и убийстве в 1999 году политических оппонентов Александра Лукашенко. Как проходило расследование в Швейцарии и что возможный обвинительный приговор будет значить для других лиц, причастных к убийству белорусских оппозиционных политиков?

В чем обвиняют Гаравского

16 июля прошлого года Юрия Гаравского, по его словам, вызвали на первый допрос, который продлился около 12 часов. Затем, в сентябре, был еще один. После этого прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят Елена Захаренко, дочь исчезнувшего экс-министра внутренних дел РБ Юрия Захаренко, и Валерия Красовская, дочь пропавшего без вести бизнесмена Анатолия Красовского.

На допросах, как следует из обвинительного заключения, Гаравский рассказал о событиях мая и сентября 1999 года, когда исчезли сначала Захаренко, а потом Красовский и всместе с ним экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар.

Прокуратура предъявила Юрию Гаравскому обвинение в неоднократном похищении людей. Она просит дать бывшему собровцу год лишения свободы и два года – условно, но в течение следующих четырех лет он не должен нарушать закон. Если суд придет к выводу, что обвиняемый дал ложные показания, ему за это также грозит лишение свободы на 9 месяцев или условный срок. Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии.

Почему Гаравский просит сделать суд закрытым

Суд может начаться уже летом или осенью 2022 года, считает Юрий Гаравский. Такого же мнения придерживается и его адвокат. Это будет первый процесс по делу лица, которое, возможно, причастно к исчезновению оппозиционных белорусских политиков в 1999 году. Точная дата суда пока неизвестна. Гаравский настаивает на том, чтобы процесс был закрытым. «Тут (в Швейцарии – прим. ред.) очень большая белорусская диаспора. Я не знаю, чем она дышит, кто и куда сливает информацию, за что они живут. Пусть лучше будет закрытым – меньше людей узнает (о его местонахождении – прим. ред.)», – пояснил в интервью DW экс-собровец.

Он из-за опасений за свою безопасность также подал ходатайство, чтобы суд проходил не по его месту жительства, а в другом регионе Швейцарии: «На протяжении четырех лет я стараюсь меньше контактировать и заводить знакомства. Не знаю, что будет завтра или через месяц, поэтому свожу общение к минимуму. Не хочу никому создавать проблемы, не хочу, чтобы эти проблемы нашли меня. Здесь, в Швейцарии, в личном плане у меня появилось больше свободы, я морально и психологически отдыхаю».