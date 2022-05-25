Юрию Гаравскому, который признался в соучастии в похищении и убийстве политических оппонентов Лукашенко, грозит реальный срок в Швейцарии, где экс-боец СОБРа МВД Беларуси получил убежище.
В Швейцарии будут судить экс-бойца белорусского СОБРа Гаравского
Через несколько месяцев в Швейцарии начнется судебный процесс по делу Юрия Гаравского – экс-бойца СОБРа внутренних войск МВД Беларуси, который почти три года назад признался в соучастии в похищении и убийстве в 1999 году политических оппонентов Александра Лукашенко. Как проходило расследование в Швейцарии и что возможный обвинительный приговор будет значить для других лиц, причастных к убийству белорусских оппозиционных политиков?
В чем обвиняют Гаравского
16 июля прошлого года Юрия Гаравского, по его словам, вызвали на первый допрос, который продлился около 12 часов. Затем, в сентябре, был еще один. После этого прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят Елена Захаренко, дочь исчезнувшего экс-министра внутренних дел РБ Юрия Захаренко, и Валерия Красовская, дочь пропавшего без вести бизнесмена Анатолия Красовского.
На допросах, как следует из обвинительного заключения, Гаравский рассказал о событиях мая и сентября 1999 года, когда исчезли сначала Захаренко, а потом Красовский и всместе с ним экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар.
Прокуратура предъявила Юрию Гаравскому обвинение в неоднократном похищении людей. Она просит дать бывшему собровцу год лишения свободы и два года – условно, но в течение следующих четырех лет он не должен нарушать закон. Если суд придет к выводу, что обвиняемый дал ложные показания, ему за это также грозит лишение свободы на 9 месяцев или условный срок. Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии.
Почему Гаравский просит сделать суд закрытым
Суд может начаться уже летом или осенью 2022 года, считает Юрий Гаравский. Такого же мнения придерживается и его адвокат. Это будет первый процесс по делу лица, которое, возможно, причастно к исчезновению оппозиционных белорусских политиков в 1999 году. Точная дата суда пока неизвестна. Гаравский настаивает на том, чтобы процесс был закрытым. «Тут (в Швейцарии – прим. ред.) очень большая белорусская диаспора. Я не знаю, чем она дышит, кто и куда сливает информацию, за что они живут. Пусть лучше будет закрытым – меньше людей узнает (о его местонахождении – прим. ред.)», – пояснил в интервью DW экс-собровец.
Он из-за опасений за свою безопасность также подал ходатайство, чтобы суд проходил не по его месту жительства, а в другом регионе Швейцарии: «На протяжении четырех лет я стараюсь меньше контактировать и заводить знакомства. Не знаю, что будет завтра или через месяц, поэтому свожу общение к минимуму. Не хочу никому создавать проблемы, не хочу, чтобы эти проблемы нашли меня. Здесь, в Швейцарии, в личном плане у меня появилось больше свободы, я морально и психологически отдыхаю».
Гаравский рассказал, что нашел работу, «жизнь налаживается, все идет хорошо». По его словам, адвокат будет настаивать на условном сроке, однако лично он готов понести любое наказание, которое назначит швейцарский суд. «Такие дела срока давности не имеют. Дай Бог, чтобы над другими участниками похищения поскорее состоялся суд. Я буду свидетелем и смогу дать показания, кто задерживал (оппозиционеров – прим. ред.), где кто стоял, кто закапывал», – заявил Гаравский.
Каковы последствия обвинительного приговора Гаравскому?
Как объясняет Алесь Михалевич, чешский адвокат и специалист по уголовному праву в области международно-правового сотрудничества, подобные дела не имеют преюдиционного характера. Это значит, что если суд признает Гаравского виновным, а все его показания – правдивыми, то решение по его делу не несет автоматического признания вины других участников событий, о которых он рассказывает.
«В приговоре будет указано, что только этот конкретный человек – Юрий Гаравский – является виновным. Максимум – его показания из процесса над ним же могут быть использованы в открытом справедливом судебном разбирательстве по остальным участникам дела», – уточняет Михалевич.
По его словам, в странах Западной Европы нечасто проходят заочные суды без присутствия обвиняемых, поскольку такой формат нарушает их право на защиту. Исключения бывают, но крайне редко: «Но если показания Гаравского будут приняты судом, они могут стать основанием для возбуждения других уголовных дел в отношении названых лиц. Следовательно, Швейцария может послать прямой запрос в Беларусь об оказании правовой помощи и экстрадиции данных лиц, либо подать запрос в Интерпол и потребовать их выдачи».
Предстоящий процесс Алесь Михалевич называет «историческим». И объясняет почему: «Долгое время диктаторы прятались за то, что преступление было совершено на их территории и только они имели право расследовать обстоятельства данного дела. Территориальность позволяла утаить множество преступлений и не довести их до суда. Я считаю, что преступления против человечности и касающиеся пыток могут быть расследованы и в других юрисдикциях. Это само по себе правильно, и это исторические вещи», – уверен чешский адвокат.
Напомним, что в 2019 году экс-боец СОБРа Юрий Гаравский связался с DW и заявил в интервью, что причастен к исчезновению политических оппонентов Александра Лукашенко. По утверждениям Гаравского, 7 мая 1999 года он входил в состав группы, по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко похитившей и убившей экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, а 16 сентября 1999-го – бывшего главу ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. С октября 2018 года Юрий Гаравский живет в Швейцарии, там он получил убежище.