Санкции побоку. Лыжники сборной России получили новые роллеры

«Я не буду называть фирмы, но сборная России на старте летнего сезона обеспечена новыми роллерами в полном объёме, несмотря на все ограничения. Вот сейчас на сборе в Архызе я занимаюсь их сборкой, устанавливаю крепления. Работа идёт в штатном режиме, мы готовимся к новому сезону» – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».