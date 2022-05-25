Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал о летних тренировках национальной команды в рамках подготовки к следующему сезону, пишет «Чемпионат».
Санкции побоку. Лыжники сборной России получили новые роллеры
Санкции побоку. Лыжники сборной России получили новые роллеры
По словам специалиста, международный бойкот не отразился на предсезонных мероприятиях сборников.
«Я не буду называть фирмы, но сборная России на старте летнего сезона обеспечена новыми роллерами в полном объёме, несмотря на все ограничения. Вот сейчас на сборе в Архызе я занимаюсь их сборкой, устанавливаю крепления. Работа идёт в штатном режиме, мы готовимся к новому сезону» – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».