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Санкции побоку. Лыжники сборной России получили новые роллеры

rus.postimees.ee
Санкции побоку. Лыжники сборной России получили новые роллеры
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Александр Большунов.
Александр Большунов. Фото: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал о летних тренировках национальной команды в рамках подготовки к следующему сезону, пишет «Чемпионат»

По словам специалиста, международный бойкот не отразился на предсезонных мероприятиях сборников.

«Я не буду называть фирмы, но сборная России на старте летнего сезона обеспечена новыми роллерами в полном объёме, несмотря на все ограничения. Вот сейчас на сборе в Архызе я занимаюсь их сборкой, устанавливаю крепления. Работа идёт в штатном режиме, мы готовимся к новому сезону» – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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