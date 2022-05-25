Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть заявил во вторник на семинаре, посвященном будущему авиационной отрасли, что, по его оценке, аэротакси в Эстонии могло бы появиться уже в 2025 году.
МЕЧТА МИНИСТРА ⟩ Уже к 2025 году в Эстонии могло бы быть аэротакси
«Эстония готова стать домом для инноваций и тестирования новых решений. Для этого у нас есть высокий уровень компетенций, хороший уровень производства возобновляемой энергии, а также государственная поддержка исследований и разработок и инноваций», — сказал Сутть.
По словам министра, в контексте зеленой и цифровой революции вклад сектора авиации является одним из важнейших, так как здесь много пространства и ресурсов для инноваций.
«Лучшие решения там, где находится острая проблема. Сегодня у людей есть очевидная потребность в более быстром сообщении, и решение этой проблемы экологически безопасным способом — только плюс», — сказал он.
По сообщению авиационного кластера, семинар по климатически нейтральной авиации был в основном посвящен экологичному водородному топливу. По словам члена правления Эстонской ассоциации водородных технологий Марека Алликсоо, если бы в Эстонии с завтрашнего дня, согласно таксономии Европейского Союза, была разрешена только инфраструктура с нулевым уровнем выбросов в виде зеленого электричества и зеленого водорода, не было бы никаких технологических барьеров, препятствующих появлению новых бизнес-моделей и видов сообщения.
Кристо Рейнсалу, один из главных организаторов мероприятия и руководитель Эстонского авиационного кластера, в заключение семинара сказал, что путь к климатически нейтральной авиации обогатит Эстонию.
«Топливные компании, авиакомпании, разработчики технологий и энергетические компании, не говоря уже о Еврокомиссии, выразили желание добиться окончательного прорыва», — сказал руководитель кластера.