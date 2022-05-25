МЕЧТА МИНИСТРА ⟩ Уже к 2025 году в Эстонии могло бы быть аэротакси

«Эстония готова стать домом для инноваций и тестирования новых решений. Для этого у нас есть высокий уровень компетенций, хороший уровень производства возобновляемой энергии, а также государственная поддержка исследований и разработок и инноваций», — сказал Сутть.

По словам министра, в контексте зеленой и цифровой революции вклад сектора авиации является одним из важнейших, так как здесь много пространства и ресурсов для инноваций.

«Лучшие решения там, где находится острая проблема. Сегодня у людей есть очевидная потребность в более быстром сообщении, и решение этой проблемы экологически безопасным способом — только плюс», — сказал он.

По сообщению авиационного кластера, семинар по климатически нейтральной авиации был в основном посвящен экологичному водородному топливу. По словам члена правления Эстонской ассоциации водородных технологий Марека Алликсоо, если бы в Эстонии с завтрашнего дня, согласно таксономии Европейского Союза, была разрешена только инфраструктура с нулевым уровнем выбросов в виде зеленого электричества и зеленого водорода, не было бы никаких технологических барьеров, препятствующих появлению новых бизнес-моделей и видов сообщения.

Кристо Рейнсалу, один из главных организаторов мероприятия и руководитель Эстонского авиационного кластера, в заключение семинара сказал, что путь к климатически нейтральной авиации обогатит Эстонию.