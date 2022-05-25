Цена на металлолом этой весной установила рекорд

Руководитель по закупкам Kuusakoski Eesti Тоомас Колламаа сказал, что о ценовом рекорде можно было говорить и прошлой весной, когда за тонну черного металла можно было получить 300 евро. «Обычно цена находится в районе 200 евро, а иногда и в районе 100 евро», – отметил он.

Людям потребовалось несколько недель, чтобы все вдруг заметили, сколько денег можно получить за старый автомобиль или стиральную машину. «По субботам один сотрудник в Таллинне регулировал движение, чтобы всем было удобно заезжать и выезжать. В самые пиковые дни в Таллинне приезжало сдавать металл до 300 человек», – рассказал Колламаа.

И передача лома, и оформление документов требуют времени. Кто-то должен посмотреть, нужно ли что-то сортировать или нужна ли помощь в разгрузке. Под конец нужно предоставить личный документ с фотографией и номер банковского счета, так как все платежи осуществляются только через банк. Человек, которому переводятся деньги, должен присутствовать, и даже если с собой есть удостоверение личности друга, деньги не могут быть переведены на его счет.

В домах находят интересные вещи

«Во время пика цен мы увидели вещи, которых не ожидали. Невероятно, что в Эстонии осталось так много гусеничных тракторов или старых грузовиков. Кто-то решил, что у него дома семь лишних гусеничных тракторов. Каждый из них весит семь тонн и за него можно получить почти 3000 евро», – рассказал руководитель по закупкам.

Цены на цветные металлы весной также устанавливали рекорды. Цена тонны латуни выросла до 5000 евро, а цена на медь увеличилась до 8000 евро за тонну.

Конечно, во время подъема некоторые надеялись, что цены будут расти и дальше. По словам Колламаа, в какой-то момент рост цен достигнет предела. Если за тонну металлолома уже можно получить 7000 евро, все остальное, что мы покупаем также станет дороже. «Купить консервы для кота, сколько это бы стоило? Или если бы мы купили велосипед, его алюминиевая рама уже стоила бы недешево».

Металлолом получает последний шанс быть полезным

Для клиента все заканчивается, когда он отвозит старую машину или стиральную машину. Однако ничего нельзя пропускать через металлическую мясорубку. Из автомобиля должны быть слиты все жидкости, колеса, салон и сняты стекла.

Перед разбором автомобиля у некоторых транспортных средств есть шанс стать учебным пособием для Спасательного департамента. Именно, в Kuusakoski приезжают спасатели, чтобы научиться вытаскивать людей из машины после аварии.

После того как упражнения завершатся, автомобиль будет вручную разобран вручную. Если машину распилить целиком, отделить потом металл от всего остального будет очень сложно, да и вся работа тогда станет намного дороже.

То же самое касается всех других устройств. Старые экраны утилизируются вручную, чтобы получить весь ценный металл. Утилизацию крупной бытовой техники планируют автоматизировать.

Цены вернулись на прежний уровень

«Что произошло дальше? Сейчас конец мая, и за последние три-четыре недели мы достигли того места, где были в обычное время прошлой весной», – сказал Колламаа.

В мире неспокойные времена, и никто не может предсказать, что может принести будущее. В таких условиях очень сложно предсказать, произойдут ли новые ценовые скачки или дже спад. По мнению Колламаа, стоит быть оптимистичным.

Меры по борьбе с коронавирусом в Китае были очень строгими, а Шанхай был закрыт, что привело к снижению цен на металлы, поскольку сам Китай является крупным потребителем металлов. Так как ограничения в Китае смягчены, есть надежда на очередное повышение цен. «Если смотреть прогнозы, то в какой-то момент нужно будет начинать отстраивать Украину. Для зеленого поворота также нужны алюминий и медь», – описал он ситуацию.

В то же время глобальная нехватка чипов означает, что в Германии производится меньше автомобилей, чем в предыдущие годы, и поэтому требуется меньше промышленных металлов.