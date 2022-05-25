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«Рак — это не смертный приговор, если ты веришь в себя»

Прийт Пуллеритс
«Рак — это не смертный приговор, если ты веришь в себя»
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Хотя горизонт сер, как тюлень, Алар Тупп не тратит силы в родном городе Муствеэ на берегу Чудского озера на размышления об умозрительном далеком будущем, а действует. «Потому что тогда некогда думать о плохом», — объясняет он.
Хотя горизонт сер, как тюлень, Алар Тупп не тратит силы в родном городе Муствеэ на берегу Чудского озера на размышления об умозрительном далеком будущем, а действует. «Потому что тогда некогда думать о плохом», — объясняет он. Фото: Kristjan Teedema

Алар Тупп неделю находился в клинике Тартуского университета, врачи осмотрели его со всех сторон, но ничего не нашли. Пока молодая врач не сказала, что остается еще один вариант: капсульная эндоскопия, пишет Postimees.

Проглоченная крошечная камера наконец обнаружила то, что искала. Только результат не порадовал.

«Теперь все плохо», — вспоминает заключение врачей Тупп (53 года).

Врачи обнаружили у него меланому в тонкой кишке. Рак уже перешел в четвертую стадию.

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