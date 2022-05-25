«Рак — это не смертный приговор, если ты веришь в себя»

Алар Тупп неделю находился в клинике Тартуского университета, врачи осмотрели его со всех сторон, но ничего не нашли. Пока молодая врач не сказала, что остается еще один вариант: капсульная эндоскопия, пишет Postimees.
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Проглоченная крошечная камера наконец обнаружила то, что искала. Только результат не порадовал.
«Теперь все плохо», — вспоминает заключение врачей Тупп (53 года).
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