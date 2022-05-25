«Рак — это не смертный приговор, если ты веришь в себя»

Хотя горизонт сер, как тюлень, Алар Тупп не тратит силы в родном городе Муствеэ на берегу Чудского озера на размышления об умозрительном далеком будущем, а действует. «Потому что тогда некогда думать о плохом», — объясняет он.

Алар Тупп неделю находился в клинике Тартуского университета, врачи осмотрели его со всех сторон, но ничего не нашли. Пока молодая врач не сказала, что остается еще один вариант: капсульная эндоскопия, пишет Postimees.