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Лето в Кристийне начнется с Весенней ярмарки и Венецианского карнавала

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Лето в Кристийне начнется с Весенней ярмарки и Венецианского карнавала
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Венецианский карнавал в парке Лёвенру
Венецианский карнавал в парке Лёвенру Фото: Управа района Кристийне

Уже в эту субботу, 28 мая, на радость всем горожанам в парке Лёвенру в Кристийне пройдет традиционная Весенняя ярмарка и Венецианский Карнавал. Это открытие насыщенного событиями лета в Кристийне, красочная программа которого совсем недавно достигла почтовых ящиков всех жителей района.

Весенняя ярмарка в парке Лёвенру будет открыта в субботу с 10:00 до 16:00 часов. Ярмарка объединяет торговцев, любителей культуры, музыки и любителей свежего воздуха из разных уголков города. Венецианский карнавал начинается в 13:00.

«Нет другого парка, подобного парку Лёвенру, зеленый, красивый и с мероприятиями, как говорится «Сад в самом центре города», – говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В этом году также много продавцов. Традиционно имеются все виды товаров, от мяса и рыбы до одежды, игрушек и книг. По мере роста популярности год от года росло и количество посетителей Весенней ярмарки Кристийне и Венецианского карнавала.

«Приглашаем вас полюбоваться знаменитыми венецианскими масками, которые каждый год разные, а уж тем более – костюмы и атмосфера. Этот карнавал, безусловно, является жемчужиной городских культурных событий, частичкой Венеции в прекрасном историческом парке Лёвенру», – отметил главный организатор Венецианского карнавала Вадим Анцупов.

Фото: Управа района Кристийне
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