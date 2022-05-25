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В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank

rus.postimees.ee
В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank
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Фото: Shutterstock

В связи с плановыми обслуживающими работами в ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank.

В период с полуночи до 04:30 может быть нарушена работа банковских карт, мобильного и интернет-банка, а также банкоматов наличности, сообщил Swedbank.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и советует запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы ему не помешали обслуживающие работы.

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