В связи с плановыми обслуживающими работами в ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank.
В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank
В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank
В период с полуночи до 04:30 может быть нарушена работа банковских карт, мобильного и интернет-банка, а также банкоматов наличности, сообщил Swedbank.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и советует запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы ему не помешали обслуживающие работы.
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