Молоко становится роскошью: закупочные цены на него растут семимильными шагами

В апреле у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 66 900 тонн молока, что на 0,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные, переданные BNS департаментом статистики.

Элитных сортов в апреле закуплено 54 700 тонн, что на 1,5 процента больше, чем годом раньше.

Средняя жирность молока выросла за год на 0,1 процентных пункта до 4 процентов, содержание белка сохранилось на уровне 3,4 процента.

В апреле в Эстонии было произведено 9300 тонн питьевого молока — на 8,1 процента больше, чем годом раньше. Сливок произведено 2400 тонн, на 4,2 процента больше, чем годом раньше, сквашенного молока 3100 тонн, что на 6,1 процента меньше, чем годом раньше, а производство сливочного масла осталось на прошлогоднем уровне в 400 тонн.