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Молоко становится роскошью: закупочные цены на него растут семимильными шагами

BNS
Молоко становится роскошью: закупочные цены на него растут семимильными шагами
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Piima kokkuostuhinna kasv kergitab ka kõigi piimatoodete hindu.
Piima kokkuostuhinna kasv kergitab ka kõigi piimatoodete hindu. Фото: Mihkel Maripuu

Средняя закупочная цена молока в апреле в Эстонии выросла за год на 37,2 процента до 426,38 евро за тонну.

В апреле у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 66 900 тонн молока, что на 0,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные, переданные BNS департаментом статистики.

Элитных сортов в апреле закуплено 54 700 тонн, что на 1,5 процента больше, чем годом раньше.

Средняя жирность молока выросла за год на 0,1 процентных пункта до 4 процентов, содержание белка сохранилось на уровне 3,4 процента.

В апреле в Эстонии было произведено 9300 тонн питьевого молока — на 8,1 процента больше, чем годом раньше. Сливок произведено 2400 тонн, на 4,2 процента больше, чем годом раньше, сквашенного молока 3100 тонн, что на 6,1 процента меньше, чем годом раньше, а производство сливочного масла осталось на прошлогоднем уровне в 400 тонн.

Объем выпуска сырных изделий составил 4000 тонн, что на 2,4 процента меньше показателя апреля 2021 года. Творог составил в выпуске сырных продуктов 1700 тонн.

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