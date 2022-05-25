Касса по безработице получила в мае 11 уведомлений о коллективных увольнениях

Для сравнения, в мае прошлого года было подано четыре уведомления, охватывающих в общей сложности 100 рабочих мест, а в мае 2020 года, в начале коронакризиса, - 37 уведомлений, которые охватывали в общей сложности 1135 рабочих мест. Таким образом, изменения в годовом сравнении были довольно значительными.

Однако, по словам советника по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооля, профиль компаний, объявивших о сокращении, относительно привычен для мая: образовательные учреждения, которые сокращают работников по причина закрытия школ; некоторые промышленные предприятия, которые закрывают деятельность в Эстонии; также о сокращениях штата объявила сеть кинотеатров Forum Cinemas.

В то же время с января текущего года по сей день на учет в кассе по безработице встали 3636 человек, уволенных с последнего места работы. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5 192 человека, а в позапрошлом году - 9 800 человек.

"Таким образом, количество сокращений сейчас не увеличилось, но конечно, это не утешает человека, которого уволили", - сказал BNS Кооль.

В то же время Касса по безработице рекомендует лицу, получившему уведомление о сокращении, немедленно встать на учет в кассе по безработице, поскольку лицу, получившему уведомление, но продолжающему работать уже доступны многие услуги. «Определенно хорошо сразу начинать строить планы на будущее, многие люди вроде бы берут перерыв — но нужно учитывать, что поиск новой работы требует времени — конкурсы могут длиться больше месяца», — подчеркнул Кооль.