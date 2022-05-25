ФОТО И ВИДЕО ⟩ На станции Койдула замечен товарный поезд "Русский мир"

Изданию нашептали, что, поскольку предметы роскоши больше в Россию возить нельзя, в вагонах находятся более дешевые автомобили азиатского происхождения. Вряд ли можно считать предметами роскоши и четыре трактора Valtra, зерноуборочные комбайны и ковши. Однако при каких обстоятельствах на вагоны с нефтью была нанесена надпись «Русский мир», остается загадкой.