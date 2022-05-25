Во вторник на железнодорожной станции Койдула пропуска в Россию ждал груженный автомобилями, сельскохозяйственной техникой, а также вагонами с нефтью товарный поезд, на котором можно было увидеть надпись «Русский мир», пишет Lõuna-Eesti Postimees.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На станции Койдула замечен товарный поезд "Русский мир"
Изданию нашептали, что, поскольку предметы роскоши больше в Россию возить нельзя, в вагонах находятся более дешевые автомобили азиатского происхождения. Вряд ли можно считать предметами роскоши и четыре трактора Valtra, зерноуборочные комбайны и ковши. Однако при каких обстоятельствах на вагоны с нефтью была нанесена надпись «Русский мир», остается загадкой.
Понятие «Русский мир» происходит от одноименной организации, созданной президентом России Владимиром Путиным в 2007 году с цель. - как пишет Википедия - официального «продвижения русского языка как важной части национального наследия России, российской и мировой культуры и поддержки программ изучения русского языка за рубежом».
Однако на Западе этот фонд называют кремлевским инструментом вмешательства во внешнюю политику.