В последнем квартале этого года пять компаний из Литвы, Эстонии и Польши будут использовать Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ).
Клайпедским СПГ-терминалом будут пользоваться компании Литвы, Польши и Эстонии
Оператор терминала – компания Klaipedos nafta сообщила BNS о завершении распределения 9,66 тераватт-часов (ТВтч) своей мощности на октябрь-декабрь. В этот период на терминал СПГ прибудут 10 грузов не менее 138 тыс. кубометров каждый.
По словам, коммерческого руководителя Klaipedos nafta Юргиты Шилинскайте-Венсловене, общий объем запросов на мощность достиг 36,9 ТВтч и превысил предложение почти в четыре раза.
Мощности последнего квартала года распределены, так как газовый и календарный годы будут унифицированы компанией со следующего года. Теперь газовый год начинаются 1 октября и заканчиваются 30 сентября последующего года.
В июне Klaipedos nafta планирует объявить о начале распределения мощностей на 2023 год, а также появится возможность резервировать мощности на более длительный срок — 5 или 10 лет.