Профсоюз предупреждает, что народ может выйти на улицы

Это, в свою очередь, открывает профсоюзам возможность присоединяться к движениям протеста против цен, если таковые будут иметь место в обществе.

В начале месяца Центральный союз профсоюзов Эстонии, ссылаясь на резкий рост вынужденных расходов и цен на энергию, предложил Центральному союзу работодателей Эстонии и правительству поднять минимальную заработную плату до 700 евро и увеличить необлагаемый налогом минимум до того же уровня.

«Мы действовали конструктивно, мы вынесли очень острый вопрос на стол переговоров, где напряженность снимается. Если здесь будет тупик, мы будем искать другие способы сообщить о критической ситуации», — сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

В понедельник союз работодателей Эстонии ответил профсоюзам, что их совет не считает обоснованным начало переговоров о минимальной заработной плате, поскольку последний прогноз Министерства финансов прогнозирует годовой уровень инфляции, равный увеличению минимальной заработной платы в этом году.