Спасательный департамент отметил свое 30-летие - по этому случаю министр внутренних дел Кристиан Яани и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили медали Спасательной службы 139 выдающимся людям. Кроме того, вручены благодарственные письма МВД и Серебряная медаль МВД.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ 139 человек удостоены наград Спасательного департамента
Медали были вручены как сотрудникам Спасательного департамента, так и их партнерам по сотрудничеству.
«Мне очень приятно воздать сегодня должное всем тем, кто внес неоценимый вклад в создание безопасной, заботливой и надежной Эстонии, где каждому приятно жить. Помогая нуждающимся и разрешая сложные ситуации, вы проявили высокий профессионализм и стремление обеспечить чувство безопасности всему населению. Однако государство и общество в целом также должны защищать тех, кто ратует за безопасность других людей, потому что работа, которую выполняют эти мужчины и женщины, совсем непростая», — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани.
«Мы проделали большую работу по созданию единой спасательной сети, но, как показывают события в Украине, спасательные работы гораздо шире, чем просто тушение пожара. Развитие гражданской защиты имеет ключевое значение в контексте ближайших лет, и здесь решающим является вклад профессиональных и добровольных спасателей», — добавил он.
«Каждую весну мы отмечаем этих невероятно хороших людей, которые каждый день делают все возможное, чтобы жизнь в Эстонии становилась все безопаснее и безопаснее. Спасательный департамент значительно изменился за последние 30 лет, и перед ним поставлено много важных задач. Все без исключения получатели награды сделали нашу жизнь лучше благодаря своей самоотверженности и своим действиям и смело адаптировались к инновациям спасательной сети. Я рад, что мы можем еще раз отметить и отметить наших прекрасных коллег и партнеров с чувством миссии», — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Всего в день рождения Спасательного департамента нагрудным знаком Спасательной службы награждено 139 человек. Были вручены 3 золотых креста спасательной службы, 13 серебряных крестов спасательной службы, 98 медалей спасательной службы, 8 медалей за заслуги перед спасательной службой с золотыми дубовыми листьями, 16 медалей за заслуги перед спасательной службой с серебряными дубовыми листьями. Посмертно награжден медалью спасателя III степени Мадис Миллинг, волонтер-спасатель, погибший в начале февраля.