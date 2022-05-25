ГАЛЕРЕЯ ⟩ 139 человек удостоены наград Спасательного департамента

Медали были вручены как сотрудникам Спасательного департамента, так и их партнерам по сотрудничеству.

«Мне очень приятно воздать сегодня должное всем тем, кто внес неоценимый вклад в создание безопасной, заботливой и надежной Эстонии, где каждому приятно жить. Помогая нуждающимся и разрешая сложные ситуации, вы проявили высокий профессионализм и стремление обеспечить чувство безопасности всему населению. Однако государство и общество в целом также должны защищать тех, кто ратует за безопасность других людей, потому что работа, которую выполняют эти мужчины и женщины, совсем непростая», — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани.

«Мы проделали большую работу по созданию единой спасательной сети, но, как показывают события в Украине, спасательные работы гораздо шире, чем просто тушение пожара. Развитие гражданской защиты имеет ключевое значение в контексте ближайших лет, и здесь решающим является вклад профессиональных и добровольных спасателей», — добавил он.

«Каждую весну мы отмечаем этих невероятно хороших людей, которые каждый день делают все возможное, чтобы жизнь в Эстонии становилась все безопаснее и безопаснее. Спасательный департамент значительно изменился за последние 30 лет, и перед ним поставлено много важных задач. Все без исключения получатели награды сделали нашу жизнь лучше благодаря своей самоотверженности и своим действиям и смело адаптировались к инновациям спасательной сети. Я рад, что мы можем еще раз отметить и отметить наших прекрасных коллег и партнеров с чувством миссии», — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.