Украинка безуспешно ищет жилье в Таллинне: при аренде хотят предоплату за три месяца

Найти жилье в монастыре Евгении Степанюк помогла бывший министр по делам народонаселения Рийна Сольман («Отечество»), которая и сейчас пытается помочь ей найти новое жилье.

Журналист Postimees встречается с украинкой на Таллиннском автовокзале, куда ее направили из центра для беженцев на улице Нийне в Таллинне. Она говорит, что наши чиновники в целом доброжелательны и вежливы, но, к сожалению, часто очень некомпетентны, и поэтому беженцы бегают кругами между ведомствами и чиновниками.

«Люди, которые нас обслуживают, могли бы быть лучше информированы. Почему бы не дать нам правдивую информацию, а не вводить в заблуждение? Такое чувство, что системности нет», — говорит Евгения, финансист по образованию. Ей жаль времени, потраченного на такую ​​бессмысленную беготню.

В пункте обслуживания беженцев на автовокзале, где также работают нанятые Департаментом социального страхования украинцы, Евгения узнала, что возможными вариантами следующего места жительства для ее семьи могут быть гостиница Džingel или судно. Здесь у нее приняли документы и пообещали перезвонить. Ситуация вновь стала выглядеть обнадеживающей.

Однако все эти мотания никак не облегчают жизнь беженцев. По словам женщины, удивительно, что наши власти уже три месяца не могут запустить систему. Евгения Степанюк очень довольна своей работой и сказала, что в этом месяце точно сможет заплатить за аренду. И все же она очень удивлена: почему многие из квартиросъемщиков, которым оан звонила, не захотели сдавать ей жилье, узнав, что она из Украины да еще и с ребенком.

Некоторые просят арендную плату за три месяца вперед плюс маклерские сборы, но в настоящее время Евгении такие траты не по карману. С сентября он надеется снова стать жильцом монастыря.

О своих планах на будущее украинка, бежавшая от войны, особо говорить не хочет. «У нас в Украине говорят: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах! Честно говоря, я даже не знаю, где я окажусь в сентябре и что буду делать. Стараюсь ничего не планировать, чтобы не разочароваться», — лишь отмечает она.