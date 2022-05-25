Отец Масяни Олег Куваев - Rus.Postimees: «В Израиле до сих пор не выключили русский телек. И это свинство».

- Русским детям объяснить про войну, наверное, сложно. Они далеко от неё. А для израильских детей - это всё рядом. Мои уже одну пережили год назад, когда мы сидели в убежище. Когда ракета упала прямо у нас на улице. Был пожар, дым, крики, вопли, беготня… Поэтому с вопросами всё было легко. Не знаю, удалось ли мне это всё объяснить новым мультом российским детям, или российским пожилым, которые как дети… Но, если хотя бы десяти зрителям что-то стало понятнее, то уже хорошо.