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Отец Масяни Олег Куваев - Rus.Postimees: «В Израиле до сих пор не выключили русский телек. И это свинство».

Иван Скрябин
, журналист
Отец Масяни Олег Куваев - Rus.Postimees: «В Израиле до сих пор не выключили русский телек. И это свинство».
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Фото: из личного архива Олега Куваева

Создатель многолетней интернет-саги про Масяню художник Олег Куваев выпустил мультфильм про войну России с Украиной. В нем Масяня пытается объяснить своим детям, как такое вообще могло случиться. Postimees поговорил с «отцом» культового персонажа о том, в чём его доля ответственности за войну, как весна 2022 года изменила Масяню и её мир, зачем снимать мультфильмы про войну для детей и стариков, и что стоит делать авторам идей про «паспорт хорошего русского».

- Какой вопрос ваших детей про эту войну был для вас самым сложным?

- Русским детям объяснить про войну, наверное, сложно. Они далеко от неё. А для израильских детей - это всё рядом. Мои уже одну пережили год назад, когда мы сидели в убежище. Когда ракета упала прямо у нас на улице. Был пожар, дым, крики, вопли, беготня… Поэтому с вопросами всё было легко. Не знаю, удалось ли мне это всё объяснить новым мультом российским детям, или российским пожилым, которые как дети… Но, если хотя бы десяти зрителям что-то стало понятнее, то уже хорошо.

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