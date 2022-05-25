Создатель многолетней интернет-саги про Масяню художник Олег Куваев выпустил мультфильм про войну России с Украиной. В нем Масяня пытается объяснить своим детям, как такое вообще могло случиться. Postimees поговорил с «отцом» культового персонажа о том, в чём его доля ответственности за войну, как весна 2022 года изменила Масяню и её мир, зачем снимать мультфильмы про войну для детей и стариков, и что стоит делать авторам идей про «паспорт хорошего русского».
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Отец Масяни Олег Куваев - Rus.Postimees: «В Израиле до сих пор не выключили русский телек. И это свинство».
Отец Масяни Олег Куваев - Rus.Postimees: «В Израиле до сих пор не выключили русский телек. И это свинство».
- Какой вопрос ваших детей про эту войну был для вас самым сложным?
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