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Кохтла-Ярве погрузился во тьму: нет денег на уличное освещение

rus.postimees.ee
Кохтла-Ярве погрузился во тьму: нет денег на уличное освещение
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Tänavavalgustuse väljalülitamiseks valiti aasta kõige valgem periood.
Tänavavalgustuse väljalülitamiseks valiti aasta kõige valgem periood. Фото: Mailiis Ollino

Власти Кохтла-Ярве приняли решение о временном отключении уличного освещения, сообщает Rus.ERR, уточняя, что причина - в подорожании электричества и нехватки денег в бюджете.

Жителям города посоветовали запастись фонариками - освещения не будет предположительно до конца июля.

По словам мэра Кохтла-Ярве Тоомаса Наэля, такая мера была вызвана финансово-экономической необходимостью.

Отключение электричества уже вызвало негативную реакцию горожан, опасающихся роста преступности.

Власти приносят извинения горожанам за неудобства, но другого варианта во время экономического кризиса не видят.

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