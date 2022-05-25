Власти Кохтла-Ярве приняли решение о временном отключении уличного освещения, сообщает Rus.ERR, уточняя, что причина - в подорожании электричества и нехватки денег в бюджете.
Кохтла-Ярве погрузился во тьму: нет денег на уличное освещение
Кохтла-Ярве погрузился во тьму: нет денег на уличное освещение
Жителям города посоветовали запастись фонариками - освещения не будет предположительно до конца июля.
По словам мэра Кохтла-Ярве Тоомаса Наэля, такая мера была вызвана финансово-экономической необходимостью.
Отключение электричества уже вызвало негативную реакцию горожан, опасающихся роста преступности.
Власти приносят извинения горожанам за неудобства, но другого варианта во время экономического кризиса не видят.
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