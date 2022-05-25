В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту

Российские информационные агентства не сообщают никаких подробностей о том, как голосовали депутаты Госдумы и сколько голосов получил документ в трех чтениях. В верхней палате 159 сенаторов поддержали закон, один человек воздержался, передает ТАСС.

До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Теперь не будет никаких ограничений для граждан трудоспособного возраста, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Замминистра обороны Николай Панков уточнил, что и граждан России, и иностранцев можно будет взять на военную службу по контракту до 50-летнего возраста: "Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.

Быстро приняли

Об этой инициативе стало известно всего пять дней назад.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в прошлую пятницу, сказано, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они как правило становятся к 40-45 годам.

Повышение возрастной планки поможет привлечь на военную службу "специалистов востребованных специальностей", прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи), заявили авторы законопроекта.

Его внесли депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Картаполов до избрания в Госдуму был замминистра обороны России, воевал в Сирии. Красов служил в 76-й псковской десантной дивизии, воевал в Грузии в 2008 году.

"Мобилизация или есть, или нет"

Законопроект появился на фоне сообщений о том, что в стране могла начать теневая мобилизация людей, готовых заключить контракт и отправиться в Украину, на территорию которой Россия вторглась 24 февраля.

Мобилизационные пункты были замечены во многих местах - например, в Новосибирске во время всероссийского полумарафона "Забег.РФ" работали мобильные военкоматы, сообщало издание "Тайго.инфо". Би-би-си подробно писала о других попытках властей привлечь людей к службе в армии во время войны против Украины.

Накануне сразу два человека, непосредственно связанные с началом вторжения, сделали заявления, согласно которым Москва готова к затяжной войне.

"Мы не гонимся за сроками", - сказал в интервью газете "Аргументы и факты" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Министр обороны Сергей Шойгу, утверждая, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, заявил: "Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

В Госдуме утверждали, что законопроект о снятии ограничения по возрасту для контрактников принимается в ускоренном режиме не для скрытой мобилизации населения.

"Как можно говорить о ползучей мобилизации или что это виртуальная мобилизация, или какая то другая, - говорил Интерфаксу член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. - Мобилизация или есть, или нет".