Попов: родившиеся после 1980 года от обезьяньей оспы не защищены

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Выдержки из беседы:

– Обезьянья оспа уже на пороге. Когда может быть выявлен первый случай в Эстонии?

– Это вопрос дней или недель. Поскольку в Финляндии уже есть первый случай, с большой вероятностью обезьянья оспа появится и у нас.

На сегодняшний день в ЕС официально подтверждено 67 случаев, плюс 42 пока не подтвержденных с помощью PCR-теста случая, при этом симптомы у людей уже появились.

– Португалия, Испания, Великобритания – в панике, скупают консервы и гречку. Оправданно ли это? Может ли дело дойти до локдаунов?

– Очень надеюсь, что нет. Это принципиально другой вирус по сравнению с тем же ковидом. Страхи не обоснованы.

– Чем грозит обезьянья оспа? Кому ее нужно бояться прежде всего? Опаснее ли она, чем коронавирус?

– Не возьмусь утверждать, что обезьянья оспа опаснее коронавируса. Этот вирус – производная вируса оспы. Данный ДНК-вирус устойчив к внешней среде и не склонен быстро изменяться. Известен с 1950-го года, когда был впервые обнаружен у обезьян, тогда он распространялся в Африке – в Конго, Нигерии. При этом у него тоже есть разные подвиды. Нынешний подвид пришел в Европу с западной и центральной Африки.

– Как этот подвид проник в Европу, где оспа вроде бы давно побеждена?

– Это не классический вирус оспы, а особый штамм – вирус обезьяньей оспы, который встречается и у грызунов. Вспышки были не только в Африке, но и в Америке. Однако они не вылились в эпидемию, поскольку этот вирус не очень контагиозный (заразный).

Заразиться можно при длительным контакте с больным, причем время скрытого периода человек не является заразным. Зараженный становится опасным, когда появляется сыпь.

– Кому вирус угрожает в первую очередь? Кто наиболее восприимчив?

– В 80-х годах завершилась вакцинация от оспы. Те люди, которые были до этого привиты от обычной оспы, на 85% защищены от тяжелого протекания болезни при заражении оспой обезьян.

Среди зараженных в Европе нынешним штаммом смертность составляет менее 1%. В Республике Конго смертность достигала 10%, так что нынче мы имеем дело не с самым опасным штаммом. В первую очередь подвержены заражению люди с ослабленным иммунитетом, дети и те взрослые, которые не прошли вакцинацию.

– То есть, все родившиеся в 80-е и позже?

– Да, обезьянья оспа – это в первую очередь болезнь молодых людей.

– Значит, родители маленьких детей напрасно полагают, что их чада были привиты от оспы еще в роддоме?

– На самом деле, эта прививка не делается уже многие годы. При этом вакцины даже нет в свободном доступе из-за отсутствия спроса на нее в последние сорок лет.