В Финляндии выявлен первый случай предполагаемого заражения обезьяньей оспой. Когда вирус проберется в Эстонию? Станет ли оспа новой пандемией?
Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид?
14:15
Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в 14.15!
- Чем опасен этот вирус? Кому он грозит прежде всего?
- Защищают ли прививки от обезьяньей оспы?
- Что предпринимают производители вакцин?
- Как будут изолировать больных? Скопируют опыт борьбы с ковидом?
- Может ли обезьянья оспа начать мутировать? Дойдет ли дело до локдаунов?
- Какие прогнозы в отношении ковида? Коронавирус объявят подвидом гриппа?
- На каком этапе создания находится Таллиннская супербольница?