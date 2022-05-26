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Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид?

14:15
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: обезьянья оспа – новый ковид?
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В Финляндии выявлен первый случай предполагаемого заражения обезьяньей оспой. Когда вирус проберется в Эстонию? Станет ли оспа новой пандемией?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в 14.15!

  • Чем опасен этот вирус? Кому он грозит прежде всего?
  • Защищают ли прививки от обезьяньей оспы? 
  • Что предпринимают производители вакцин?
  • Как будут изолировать больных? Скопируют опыт борьбы с ковидом?
  • Может ли обезьянья оспа начать мутировать? Дойдет ли дело до локдаунов?
  • Какие прогнозы в отношении ковида? Коронавирус объявят подвидом гриппа?
  • На каком этапе создания находится Таллиннская супербольница? 
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