Кая Канепи поднялась в мировой турнирной таблице на высочайшую за восемь лет позицию

На «Ролан Гаррос» она во втором туре победила бразильянку Беатрис Хаддад Майа (WTA 48) 6:4, 6:4. Попаданием в третий тур Канепи заработала 130 баллов. В прошлом году Канепи завершила французский турнир Большого шлема в первом туре и тогда заработала лишь 10 баллов.

Это в свою очередь значит, что Канепи с этого турнира получила 120 баллов в турнирной таблице этого года и с их помощью поднялась на 137-е место. В последний раз она занимала столь высокое место в мае 2014 года.