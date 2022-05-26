Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла на занявшую четвертое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией, сообщает "Чемпионат".