Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла на занявшую четвертое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией, сообщает "Чемпионат".
Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
Появилось время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022. Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 26 мая.
16:20, Чехия — Германия;
16:20, Швеция — Канада;
20:20, Швейцария — США;
20:20, Финляндия — Словакия.
28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
Ключевые слова