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Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею

rus.postimees.ee
Стало известно время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею
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чм по хоккею 2022. Канада - Франция.
чм по хоккею 2022. Канада - Франция. Фото: Andrea Re / ipa-agency.net/PA Images

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе А и вышла на занявшую четвертое место в группе В сборную США. Германия финишировала второй в группе А, команда сыграет с Чехией (третья в группе В). Канада, занявшая третью позицию в группе А, встретится со Швецией — второй в группе В. Наконец, последняя в топ-4 группы А сборная Словакии сыграет с победителем группы В — Финляндией, сообщает "Чемпионат".

Появилось время начала всех четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2022. Все четвертьфиналы состоятся в четверг, 26 мая.

16:20, Чехия — Германия;

16:20, Швеция — Канада;

20:20, Швейцария — США;

20:20, Финляндия — Словакия.

28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

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