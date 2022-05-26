Что будет, если ЕС введет эмбарго на российскую нефть?

Германия, которая закупала и продолжает закупать в России значительную часть энергоносителей, поначалу была против, но теперь поддерживает инициативу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Немецкое правительство пришло к выводу, что сможет обойтись без российской нефти, как и без угля из России, эмбарго на который (с августа 2022 года) было включено в предыдущий, пятый пакет санкций ЕС.

Зависимость Германии от нефти из РФ резко уменьшилась

Россия - третий в мире производитель нефти и второй ее экспортер. Доля российской нефти в ее мировом потреблении составляет 5%, доля нефтепродуктов из РФ, то есть бензина, авиационного керосина и дизельного топлива - 10%.

В начале текущего года чуть более трети (35%) потребляемой в Германии нефти было российского происхождения. Остальную немецкие фирмы закупали в Норвегии (12%), Ливии (8,5%), Казахстане (8%), Великобритании, Нигерии, США, Азербайджане, Ираке и Саудовской Аравии, на которую приходилось всего 1,7% импорта. Есть у Германии и своя незначительная нефтедобыча в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии.

К концу апреля, то есть всего через 9 недель после начала войны России против Украины, немецкое правительство смогло снизить долю российской нефти в ее общем потреблении с трети до 12% и пришло к выводу, что сможет обойтись и без них. Это та российская нефть, которая поступает по нефтепроводу "Дружба" на принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод в Шведте PCK Raffinerie Schwedt на востоке Германии.

По расчетам министра экономики Роберта Хабека, нефть из России для этого НПЗ можно будет заменить танкерными поставками из других стран - по трубопроводам из немецкого Ростока и польского Гданьска.

Германия зависит (или была зависимой) от нефти из России сильнее, чем многие ее западноевропейские партнеры по ЕС, но слабее, чем Венгрия, Словакия и Чехия, у которых нет выхода к морю и соответственно альтернативы трубопроводной нефти.

Тем не менее Еврокомиссия рассчитывает преодолеть сопротивление этих стран нефтяному эмбарго (в первую очередь Венгрии) за счет предоставления более длительного переходного периода и гарантий помощи со стороны других государств ЕС. В крайнем случае в Брюсселе не исключают и отхода от принципа консенсуса для принятия решения о запрете на импорт нефти из РФ.

Значение нефти для России и цели ЕС

В настоящее время европейские покупатели платят за российскую нефть примерно по 500 млн евро. В день! В долгосрочной перспективе доходы от экспорта нефти для России в три-четыре раза важнее, чем от продажи газа, считает, например, руководитель аналитической службы Raiffeisen Bank International Гунтер Дойбер. А по оценке концерна Wintershall Dea, имеющего давний опыт работы в РФ, примерно треть российского бюджета обеспечивает экспорт нефти, а экспорт газа - только 7%.