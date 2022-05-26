Желание Центристской партии увеличить детские пособия и противопоставить себя Партии реформ не привело к повышению ее популярности в глазах избирателей, по крайней мере, в мае, а реформистам удалось еще больше поднять свой рейтинг.
Рейтинги: ссора в правительстве не повысила популярность Центристской партии
Рейтинги: ссора в правительстве не повысила популярность Центристской партии
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar Emor, проведенного по заказу ERR.
Суммарная поддержка коалиции в мае увеличилась до рекордных 49%, что является лучшим показателем за последние три года. За реформистов готовы проголосовать 33%, и за центристов - 16% потенциальных избирателей.
Оппозиционных соцдемов в мае были готовы поддержать 7% опрошенных вместо 9% в апреле, поддержка EKRE снизилась с 18% до 17% процентов, а рейтинг "Ээсти 200" - с 21% до 17%. Популярность "Отечества" не изменилась, оставшись на уровне 7%.
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