Рейтинги: ссора в правительстве не повысила популярность Центристской партии

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar Emor, проведенного по заказу ERR.

Суммарная поддержка коалиции в мае увеличилась до рекордных 49%, что является лучшим показателем за последние три года. За реформистов готовы проголосовать 33%, и за центристов - 16% потенциальных избирателей.