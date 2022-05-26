Программа э-резидентства, которая почти за восемь лет принесла 100 миллионов евро прямого дохода экономике Эстонии, нацелена на скачок развития в ближайшие четыре года, который позволит увеличить получаемые от программы доходы страны в два раза по сравнению с текущими темпами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
Сутть: план роста э-резидентства увеличит доходы государства почти на четверть миллиарда евро
Вчера министр предпринимательства Андрес Сутть подписал стратегию роста э-резидентства, которая подтверждает направления развития программы до 2025 года. Цель первой в мире программы э-резидентства на ближайшие годы — опережение глобальной конкуренции, которого планируется достичь за счет сокращения пути клиента, разработки продуктов, сосредоточения внимания на целевых странах и расширения сети пунктов выдачи.
«Э-резидентство зарекомендовало себя как быстрорастущая и прибыльная для государства инициатива, эффективность которой в оживлении экономики Эстонии и сборе налоговых поступлений со временем возрастает. В результате успешной реализации стратегии роста общий вклад э-резидентства в казну Эстонии увеличится почти до четверти миллиарда евро», — сказал Сутть.
«Эстония — небольшая по размеру и численности населения страна. Если мы хотим наращивать нашу экономику, нам нужны таланты и стартапы с потенциалом единорога. Э-резидентство позволяет международным талантам вносить свой вклад в экономику Эстонии независимо от местонахождения. Сегодня треть эстонских стартапов уже создана э-резидентами», — сказал Сутть.
По словам министра, Эстония представляет собой уникальную в мире бизнес-среду с низким уровнем бюрократии, цифровыми услугами и простой налоговой системой. «Все страны мира соревнуются за предпринимательские таланты, и сделав э-резидентство еще более удобным и полезным для пользователей, мы повысим привлекательность Эстонии. О том, что это стоящее дело, говорят также попытки других стран скопировать нашу идею и создать собственные программы э-резидентства, — сказал Сутть. - Эстонцы гордятся своей новаторской ролью в развитии цифрового государства. Поэтому вполне логично, что мы также постоянно улучшаем наше э-резидентство, чтобы оно приносило Эстонии все больше пользы».
В стратегии роста также детально рассматриваются вопросы обеспечения стабильной безопасности программы в меняющемся мире. По каждому нововведению совместно с надзорными органами разрабатываются меры по снижению рисков.
По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, при запуске программы э-резидентства целью государства было создание инноваций в государственном секторе. Кроме того, с самого начала было ясно, что при любой крупной инновации должны учитываться сопутствующие риски.
«Предпосылкой для составления стратегии было не только создание дополнительных доходов для государства, но и снижение потенциальных рисков. Мы постоянно совершенствуем потенциал нашего предварительного и последующего контроля, а также стремимся в партнерстве с государственным и частным секторами обеспечить прозрачность и безопасность э-резидентства. Для нас по-прежнему важнее всего убедиться в намерениях лица, ходатайствующего о получении э-резидентства, и мы также должны максимально подробно удостовериться в личности ходатайствующего. Мы приглашаем присоединиться к программе э-резидентства тех лиц, которых мы с радостью бы пригласили посетить нашу страну», — сказал Яани.
По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, успех э-резидентства обусловлен совместной работой многих государственных учреждений, с которыми вместе будут также решаться дальнейшие задачи. «Прямое экономическое воздействие программы э-резидентства связано в основном с экономической деятельностью компаний, созданных э-резидентами. При сокращении пути клиента большинство э-резидентов смогут учредить эстонскую компанию», — отметил Хаав.
Если 70 процентов э-резидентов выразило в своем ходатайстве желание учредить компанию, то к настоящему моменту примерно треть из них основали свой бизнес. «Например, физическая цифровая ID-карта уже отжила свой век и не способствует развитию предприимчивости э-резидентов. Мы работаем над тем, чтобы в будущем найти и внедрить полностью электронное решение», — пояснил Хаав. По словам исполнительного директора, также важно дальнейшее расширение предлагаемых э-резидентам услуг, направленных на создание и развитие компаний в Эстонии.
Планируется сфокусировать маркетинг э-резидентства за рубежом. Стратегия нацелена на продажи в основных на сегодняшний день регионах роста программы, а именно в Германии, Испании и Великобритании. В ближайшие годы программа также планирует внести свежий взгляд на новые сегменты клиентов: если до сих пор э-резидентство в основном касалось цифровых кочевников, то есть фрилансеров, занимающихся трансграничной деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, то теперь рассматриваются возможности для развития, в частности, в секторе творческой индустрии и киберспорта.
«Эстония предлагает хорошее бизнес-пристанище, например, для музыкантов, которые ищут доступный способ управлять своими авторскими правами через компанию Европейского союза. Мы наблюдаем быстрый рост числа создателей контента по всему миру, которые заинтересованы в основании компании с возможностью удаленного управления. Сегодня это предлагает единственной в мире только Эстония», — сказал Хаав.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства э-резидентами Эстонии стали более 92 000 человек, из которых 59 000 имеют активную электронно-цифровую идентичность. Э-резиденты основали свыше 21 000 новых эстонских компаний. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в государственный бюджет Эстонии составил более 100 миллионов евро, из которых 90 миллионов — налоговые поступления.
Э-резидентство способствовало укреплению репутации Эстонии как инновационной цифровой страны в мире. За всю историю программы она обеспечила освещение Эстонии в международных СМИ на сумму 385 миллионов евро.