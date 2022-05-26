Сутть: план роста э-резидентства увеличит доходы государства почти на четверть миллиарда евро

Вчера министр предпринимательства Андрес Сутть подписал стратегию роста э-резидентства, которая подтверждает направления развития программы до 2025 года. Цель первой в мире программы э-резидентства на ближайшие годы — опережение глобальной конкуренции, которого планируется достичь за счет сокращения пути клиента, разработки продуктов, сосредоточения внимания на целевых странах и расширения сети пунктов выдачи.

«Э-резидентство зарекомендовало себя как быстрорастущая и прибыльная для государства инициатива, эффективность которой в оживлении экономики Эстонии и сборе налоговых поступлений со временем возрастает. В результате успешной реализации стратегии роста общий вклад э-резидентства в казну Эстонии увеличится почти до четверти миллиарда евро», — сказал Сутть.

«Эстония — небольшая по размеру и численности населения страна. Если мы хотим наращивать нашу экономику, нам нужны таланты и стартапы с потенциалом единорога. Э-резидентство позволяет международным талантам вносить свой вклад в экономику Эстонии независимо от местонахождения. Сегодня треть эстонских стартапов уже создана э-резидентами», — сказал Сутть.

По словам министра, Эстония представляет собой уникальную в мире бизнес-среду с низким уровнем бюрократии, цифровыми услугами и простой налоговой системой. «Все страны мира соревнуются за предпринимательские таланты, и сделав э-резидентство еще более удобным и полезным для пользователей, мы повысим привлекательность Эстонии. О том, что это стоящее дело, говорят также попытки других стран скопировать нашу идею и создать собственные программы э-резидентства, — сказал Сутть. - Эстонцы гордятся своей новаторской ролью в развитии цифрового государства. Поэтому вполне логично, что мы также постоянно улучшаем наше э-резидентство, чтобы оно приносило Эстонии все больше пользы».

В стратегии роста также детально рассматриваются вопросы обеспечения стабильной безопасности программы в меняющемся мире. По каждому нововведению совместно с надзорными органами разрабатываются меры по снижению рисков.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, при запуске программы э-резидентства целью государства было создание инноваций в государственном секторе. Кроме того, с самого начала было ясно, что при любой крупной инновации должны учитываться сопутствующие риски.

«Предпосылкой для составления стратегии было не только создание дополнительных доходов для государства, но и снижение потенциальных рисков. Мы постоянно совершенствуем потенциал нашего предварительного и последующего контроля, а также стремимся в партнерстве с государственным и частным секторами обеспечить прозрачность и безопасность э-резидентства. Для нас по-прежнему важнее всего убедиться в намерениях лица, ходатайствующего о получении э-резидентства, и мы также должны максимально подробно удостовериться в личности ходатайствующего. Мы приглашаем присоединиться к программе э-резидентства тех лиц, которых мы с радостью бы пригласили посетить нашу страну», — сказал Яани.