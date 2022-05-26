Reuters: три страны ЕС выступают за мирные переговоры Украины и России

Отмечается, что в проекте итогового заявления саммита 30-31 мая, и датированной 19 мая, Европейский союз описывает как "непоколебимый в своих обязательствах помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминается о мирных переговорах, пишет УНИАН.

На встрече представителей ЕС в пятницу, 20 мая, посол Италии предложил изменить текст, отметив, что он должен касаться мирных переговоров и указать немедленное прекращение огня как одну из первых целей ЕС, согласно словам людей, которые присутствовали на встрече.

Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые являются одними из государств, которые больше всего критикуют новый пакет санкций ЕС против России, который в течение длительного времени блокировался из-за внутренних разногласий.

Венгрия выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предложенным запретом на продажу недвижимости гражданам России.

При этом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме в Давосе во вторник заняла "ястребиную" позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах.

"Украина должна выиграть эту войну, а агрессия Путина должна быть стратегическим провалом", – сказала она.

В последнем проекте выводов саммита ЕС "остается преданным усилению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

Согласно словам дипломатов, страны Балтии и Польша являются одними из самых решительных сторонников жесткой линии, а Латвия призвала к еще более четких формулировок для усиления военной поддержки.

Пересмотренный проект должен быть представлен позже после встречи представителей ЕС, сказал один дипломат.