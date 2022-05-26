Спрос населения на жилищные кредиты остается высоким. В апреле банки выдали жилищных кредитов на сумму 168 миллионов евро, а портфель жилищных кредитов банков увеличился на 10% в годовом исчислении.
Банк Эстонии: как рост цен на недвижимость повлиял на среднюю сумму жилищных кредитов
Война России в Украине поначалу заставила местные домохозяйства более осторожно относиться к кредитам, но спрос на кредиты восстановился довольно быстро.
Жилищных кредитов в апреле было выдано меньше, чем осенью прошлого года, но все же больше, чем прошлой весной. Рынок жилья по-прежнему активен, и рост цен продолжается. Средняя сумма жилищных кредитов, выданных в апреле, была на 12% выше, чем годом ранее, что отражает рост цен на рынке недвижимости. Сохраняющийся спрос поддерживался сбережениями, накопленными домохозяйствами, и сильным ростом доходов.
Цена банковских кредитов становится все более благоприятной для домохозяйств. Средняя процентная ставка по новым гарантированным жилищным кредитам в апреле осталась на рекордно низком уровне 1,9%. Год назад в то же время она составляла 2,0%.
Для домохозяйств более низкая процентная ставка означает более низкую стоимость займа. С другой стороны, текущая средняя процентная ставка в основном включает только процентную маржу банков, и следует также учитывать возможное будущее увеличение процентных ставок.