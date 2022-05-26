Банк Эстонии: как рост цен на недвижимость повлиял на среднюю сумму жилищных кредитов

Война России в Украине поначалу заставила местные домохозяйства более осторожно относиться к кредитам, но спрос на кредиты восстановился довольно быстро.

Жилищных кредитов в апреле было выдано меньше, чем осенью прошлого года, но все же больше, чем прошлой весной. Рынок жилья по-прежнему активен, и рост цен продолжается. Средняя сумма жилищных кредитов, выданных в апреле, была на 12% выше, чем годом ранее, что отражает рост цен на рынке недвижимости. Сохраняющийся спрос поддерживался сбережениями, накопленными домохозяйствами, и сильным ростом доходов.